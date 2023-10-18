Президент США объявил о выделении $100 млн на помощь жителям Газы

Президент США Джо Байден объявил о выделении гуманитарной помощи в размере 100 миллионов долларов для жителей Газы и палестинцев, проживающих на Западном берегу реки Иордан.

"Эти деньги пойдут на поддержку более одного миллиона палестинцев, покинувших свои дома в результате конфликта, а также на чрезвычайные нужды в секторе Газа", – пояснил Байден.

Ранее сообщалось, что американский президент собирается запросить в Конгрессе около 100 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Израиль, в свою очередь, обратился к США с просьбой предоставить стране чрезвычайную помощь в размере 10 миллиардов.

В среду Джо Байден прибыл в Израиль с визитом, во время которого встретился, в частности, с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. После беседы президент США заявил, что, по всей видимости, Израиль не несёт ответственности за произошедший накануне взрыв в больнице на территории сектора Газа. Согласно заявлению местных властей, подконтрольных враждующей с Израилем радикальной группировке ХАМАС, в результате взрыва погибли сотни людей.

Израильские военные выступили с утверждением, что к трагедии привело попадание палестинской ракеты, которую радикальная группировка "Исламский джихад" выпустила по Израилю и которая сбилась с курса. Власти палестинской автономии это отрицают, обвиняя во всём израильскую армию.

По результатам визита, Байден ещё раз подчеркнул, что Соединённые Штаты будут поддерживать Израиль в действиях по защите его народа, осудил нападение ХАМАС и сравнил эту организацию с группировкой "Исламское государство".

При этом ряд западных СМИ подчёркивают, что, несмотря на публичные заявления, подходы руководства США и Израиля совпадают не по всем вопросам. Как ранее сообщил журналистам на борту самолёта Байдена представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, президент США собирается задать израильскому руководству "жёсткие вопросы" о дальнейших планах Израиля. Какие именно, Кирби не уточнил.

До визита в Израиль Байден говорил, что ХАМАС должен быть ликвидирован, однако подчёркивал, что оккупация Газы Израилем была бы большой ошибкой. Как отмечает газета Times of Israel, в Белом доме хотели бы знать, что Израиль собирается делать с Газой после победы над ХАМАС.

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