Зеленский: Польша поставит Украине 200 БТР "Росомак"

Польша поставит Украине 200 бронетранспортёров "Росомак", из них 100 - в ближайшее время. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, который на днях посетил Варшаву.

О поставках 100 БТР в ходе визита Зеленского сообщали польские власти. Президент Украины уточнил, что ещё 100 таких машин будут поставлены в будущем.

Также президент Украины напомнил о том, что Польша исполнила свои обещания о поставках Киеву танков "Леопард", самолётов МиГ-29 и другой техники.

Украина оплатит поставки боевых машин из Польши - предположительно за счёт средств, предоставленных Киеву США и ЕС.

Как отмечает Русская служба Би-би-си, "Росомак" - это лицензионная версия финской боевой бронированной машины PatriaAMV. На одном общем шасси путем замены боевых модулей можно делать много машин разных классов, в частности БТР, БМП, самоходные миномёты, инженерные и санитарные машины. Речь идёт о колёсных бронемашинах.

Издание Rzeczpospolita ранее писало, что предприятие в Польше, где выпускаются эти машины, сейчас способно выпускать 100 машин в год, но способно нарастить производственные мощности и увеличить объём производства в два раза.