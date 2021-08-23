Зеленский поручил заблокировать "Московский комсомолец" и "Ведомости"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 12 компаний из России. В санкционный список попали издатели газет "Ведомости", "Московский комсомолец", "Завтра", учредители изданий Anna-News, "ПолитЭксперт", "Народные новости", провайдер "Ростелеком", Фонд изучения исторической перспективы и другие. Документ опубликован на сайте президента Украины.

У "Ростелекома", а также учредителей "Московского комсомольца" и "ПолитЭксперта" будут заблокированы сайты на территории страны. В отношении остальных организаций из списка будут действовать также дополнительные ограничения.

21 августа Россия и Украина обменялись новыми санкциями. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов и еще более 70 человек вошли в перечень физлиц, в отношении которых в России действуют специальные экономические меры.

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел полный пакет санкции против супругов Анатолия и Ольги Шарий, и главного редактора издания "Страна" Игоря Гужвы. В санкционный список также попали Алла Бондаренко, Галина Солнцева, Галина Владимировка и Любовь Лукашина. Ограничения также введены против компаний "Маджери" и "Смарт медиа сеть".