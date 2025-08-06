Зеленский посетил полк ВСУ, год назад первым вошедший в Курскую область

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовую в Сумской области и опубликовал фото из расположения штурмового полка ВСУ, который год назад первым вошёл в Курскую область России.

"В командном пункте 2-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады вручил государственные награды нашим воинам. Благодарю за службу, за защиту Украины и наших людей. Благодарю за Курскую операцию и за очень смелые шаги.

Состоялся откровенный и содержательный разговор с командирами о оперативной обстановке в зоне ответственности подразделения, имеющихся проблемах и путях их решения. Отдельно обсудили опыт применения беспилотных систем и борьбу с операторами российских дронов. Обсудили перспективное вооружение и обеспечение бригад ресурсами для собственного производства дронов: взрывчаткой, оптоволокном и другими необходимыми компонентами", - написал Зеленский в своём телеграм-канале.

Ровно год назад, 6 августа 2024 года, украинские военные вошли на территорию Курской области России, впоследствии надолго взяв контроль над значительной ее частью. Владимир Зеленский в среду снова назвал операцию украинской армии в Курской области "оправданной". "Украинцам еще раз удалось доказать миру, что вполне реально ставить Россию на место и достойно отвечать на ее удары", – написал президент Украины.