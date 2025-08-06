Победитель не получает ничего. Год с начала курской операции ВСУ

Ровно год назад, 6 августа 2024-го, украинские военные вошли на территорию Курской области России, впоследствии надолго взяв контроль над значительной ее частью. Поначалу эта операция принесла Украине значительную политическую и военную выгоду, но о целесообразности её продолжения эксперты и военнослужащие спорят до сих пор. Формально эта курская операция ВСУ продолжается и сейчас,поскольку в некоторых районах области украинские военные по-прежнему присутствуют.

Владимир Зеленский в среду снова назвал операцию украинской армии в Курской области "оправданной", хотя и придал ей скорее символическое значение: "Украинцам еще раз удалось доказать миру, что вполне реально ставить Россию на место и достойно отвечать на ее удары", – написал президент Украины 6 августа в телеграме.

Мы поговорили с аналитиком финского OSINT-проекта Black Bird GroupДжоном Хелином и военным аналитиком, сотрудником Фонда Карнеги за международный мир Майклом Кофманом, а также полковником запаса ВСУ Виктором Кевлюком о том, можно ли считать операцию ВСУ в Курской области успешной, а её первоначальные цели – выполненными.

Взлёт и падение. Хронология событий

6 августа, после массированных обстрелов Курской области, украинские войска начали наземную операцию на ее территории, быстро продвинулись вглубь России и захватили районный центр недалеко от границы с Украиной – Суджу.

На протяжении августа украинские войска развивали успех, продвигаясь на разных направлениях. К концу месяца армии РФ удалось перебросить в Курскую область достаточные подкрепления и локализовать бои. На тот момент, по данным украинского аналитического портала DeepState, под контролем ВСУ находились 824 квадратных километра российской территории, ещё 423 были в "серой зоне".

10 сентября российская армия начала контрнаступление: колонны бронетехники выдвинулись в район небольшого города Снагость и быстро заняли его, после чего начали движение на восток. Российской армии в ходе ответного наступления удалось взять под свой контроль как минимум девять ранее утерянных населённых пунктов и более 200 квадратных километров территории.

Украинская армия в ответ на это предприняла попытку зайти в тыл наступающим российским войскам, прорвав границу в районе населённых пунктов Новый Путь и Медвежье, стремясь выйти по трассе к городу Глушково, но бои локализовались в районе приграничного Весёлого.

В октябре стали появляться сообщения о возможной отправке северокорейских военнослужащих в Курскую область. 12 ноября на тот момент представитель пресс-службы Госдепа США Ведант Патель заявил, что бойцы из КНДР уже участвуют в боях. В Курскую область, по словам Пателя, была направлена наибольшая часть прибывшей в РФ десятитысячной северокорейской группировки. США в ответ на это позволили украинским военнослужащим наносить удары американскими ракетами ATACMS вглубь территории России.

В середине декабря российский Z-блогер Юрий Котёнок рассказал, что северокорейский спецназ участвовал в боях за Плехово на юге украинского плацдарма.

Тогда же появились первые сообщения о гибели военнослужащих из КНДР. В январе северокорейскую группировку вывели из зоны боевых действий из-за высоких потерь, а после доукомплектования, вероятно, вернули.

С конца осени и всю зиму российские войска наращивали своё преимущество.

Украинские войска пытались улучшить своё положение ответными атаками, но они не приносили особого успеха.

Российские войска также перебросили в Курскую область сразу несколько ведущих подразделений операторов FPV-дронов для создания препятствий украинской логистике: фактически украинские войска в Курской области снабжались по одной дороге: Сумы – Юнаковка – Суджа.

Уже с самого начала 2025 года, как отмечал в разговоре с Радио Свобода военнослужащий Артём Карякин с позывным "Схидный", воевавший на Курском, а позже и на Сумском направлениях, российские дроны беспрепятственно летали над Cуджей и главными маршрутами снабжения ВСУ.

В начале февраля Карякин называл ситуацию с логистикой "близкой к критической": под полным огневым контролем российской армии находились практически все украинские линии снабжения, а украинские средства РЭБ оказались бессильны из-за массового применения Россией дронов на оптоволокне. К тому же дороги, по которым осуществлялось снабжение, были разбиты, что не позволяло украинской технике набрать нормальную скорость и делало их лёгкой мишенью для российских дронов.

Кульминация событий на Курском фронте наступила в марте. Всего за первую неделю месяца Россия восстановила контроль над четвертью подконтрольных ВСУ территорий.

Очаговые бои на тот момент, как отмечал "Схидный", шли по всей линии фронта, включая Суджу. Аналитики исследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) в тот момент называли положение ВСУ в Курской области критическим и отмечали, что до полного окружения украинской группировки остались считанные километры. По ихз мнению, военного смысла в удержании столь малой территории с проблемами в логистике попросту не было.

Артем Карякин рассказывал тогда Радио Свобода, что меры по стабилизации ситуации со стороны украинского командования проводятся и что продолжать контролировать часть территории Курской области ВСУ "теоретически могли". Спустя три дня после этого разговора украинский OSINT-проект DeepState фактически подтвердил отступление ВСУ из Суджи и с других направлений, а подконтрольная ВСУ территория Курской области сократилась вдвое.

Постепенно российская армия отодвигала украинскую к государственной границе. Становилось все более очевидно, что курская операция движется к своему завершению. Помимо этого, российские войска наращивали свое присутствие в Сумской области: к концу апреля ширина зоны боев в районе Журавки – Новенького – Басовки составляла уже десять километров, а глубина продвижения на отдельных участках – около четырёх – пяти.

Несмотря на неблагоприятную обстановку, ВСУ в начале мая предприняли попытки захватить населённый пункт Тёткино на самом западе Курской области. По данным DeepState, украинские военные присутствовали в этом районе с самого начала операции, но сообщений о боях оттуда не практически поступало. Небольшой участок на юге Тёткино в результате украинских штурмов перешёл в серую зону, но сам населённый пункт украинским военным захватить не удалось.

27 мая российские военнослужащие завершили зачистку окрестностей международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Суджа", с захвата которого фактически началась операция ВСУ.

В это же время плацдарм ВС РФ в Сумской области расширился до 30 километров и углубился до 6. В июне-августе украинские войска провели ряд контратак и восстановили контроль над двумя селами на западе российского плацдарма. На других участках российские войска также не достигли существенных успехов, поэтому можно говорить о локализации российского наступления в Сумской области в границах участка 28 километров в ширину и 10 в глубину на отдельных направлениях.

По данным DeepState, сегодня под контролем ВСУ остаются небольшие участки в районе Теткино и Гуево, а в начале июля украинские войска предприняли попытки прорыва в Глушковском районе - там же, где они атаковали в сентябре 2024 года. Небольшой участок перешёл в серую зону, но с того момента она не расширилась.

Желаемое и действительное. Совпали ли цели ВСУ с результатами курской операции?

Украинские высокопоставленные лица в разные периоды операции в Курской области называли множество целей её проведения.

В начале советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что её целью является усиление позиций Украины на переговорах с Россией. О том, что именно влияние на ход переговоров являются целью Украины в ходе Курской операции, позже сказал и Владимир Путин. Президент Украины Владимир Зеленский, впрочем, заявил, что усиление переговорной позиции не является задачей Курской операции, и фактически опроверг слова Подоляка.

Среди других целей Подоляк выделял следующие:

Доказать, что военное и гражданское руководство РФ не способно на быстрые эффективные решения и своими действиями ещё раз демонстрирует, что слабо управляет ситуацией;

Отодвинуть российскую артиллерию на необходимое расстояние, чтобы обезопасить приграничные районы Украины;

Перерезать логистические маршруты, которые позволяют россиянам эффективно подвозить резервы по всей линии фронта;

Перенести войну на территорию России, что будет иметь "тяжелые социальные последствия" для РФ.

Зеленский тоже называл одной из целей создание "буферной зоны" в Курской области. Помимо этого, президент Украины говорил, что среди других задач операции – пополнение обменного фонда и недопущение наступления российской армии в Сумской области. Также Зеленский заявлял, что украинские войска будут удерживать захваченные территории в течение "неограниченного времени", и назвал контроль над ними частью "плана победы".

В феврале 2025 года президент Украины фактически обновил цели Курской операции. Он сказал, что Украина готова рассмотреть обмен захваченных территорий в Курской области на оккупированные Россией украинские территории.

Главком ВСУ Александр Сырский в сентября 2024 представил своё видение целей операции:

Недопущение российского наступления с этой территории;

Создание "буферной зоны";

Недопущение обстрелов украинских территорий через границу;

Отвлечение российских войск с других направлений;

Захват военнопленных;

Поднятие морального духа украинцев.

Что из этого удалось, а что нет?

Очевидно выполненной целью можно назвать пополнение обменного фонда. По заявлению главкома ВСУ, украинским военнослужащим на конец августа 2024 года удалось взять в плен 594 российских солдата, среди которых были срочники и сотрудники ФСБ. В начале украинской операции в сети действительно появлялось много видео массовой сдачи российских военнослужащих в плен. Среди них были и срочники. Неизвестно, соответствует ли приведённая Сырским цифра действительности, но в августе состоялись сразу три обмена. В общей сложности в Украину за август вернулись 267 человек: военнослужащие и гражданские. В Россию в ходе одного из обменов вернулось 115 срочников, позже они участвовали также как минимум ещё в одном обмене. Неизвестно, впрочем, сколько украинских военнослужащих попало в плен за время операции.

Попадание в плен сотрудников ФСБ, которых, по словам Артема Карякина, было 150, позволило осуществить обмены украинских военнослужащих из полка "Азов", которых до этого российское руководство предпочитало не обменивать на обычных российских военнослужащих. "Азовцев" меняли лишь на высокопоставленных военных и политиков, например, на кума Путина Виктора Медведчука и российских лётчиков. Уже как минимум по этой причине, говорил Карякин, операция себя оправдала. "Ни на каком другом направлении, будучи в обороне, мы не могли бы взять столько российских бойцов в плен", – говорил он.

Стягивание российских сил с других направлений

Говоря о том, удалось ли ВСУ заставить российскую армию перебросить силы с других направлений для сдерживания украинского наступления, полковник запаса Виктор Кевлюк отмечает, что российское командование действительно было вынуждено перебросить ряд своих подразделений в Курскую область: по его словам, туда были переброшены 76-я воздушно-десантная дивизия, 155-я, 810-я и 40-я бригады морской пехоты, а также 217-й воздушный полк 98-й дивизии ВДВ.

Он отмечает, что если бы операция не была проведена, то российские группировки на Днепропетровском, Запорожском, Покровском и Краматорском направлениях сейчас были бы мощнее, и "неизвестно, где сейчас была бы линия фронта в Донецкой области".

"Они Часов Яр год взять не могут, а у них ещё целый полк забрали! В этом смысле операция очень успешная. Да, российские войска зашли в Сумскую область, воспользовавшись численным преимуществом и, очевидно, желая дойти до Сум, но споткнулись об Юнаковку. В итоге группировка войск противника "Север" сейчас сидит на шпагате, одновременно воюя на трёх направлениях: Великобурлукском и Волчанском районах Харьковской области, а также в Сумской и Курской областях", – говорит Кевлюк.

Майкл Кофман, эксперт Фонда Карнеги за международный мир, часто бывающий на линии фронта в Украине, подтверждает, что российское командование было вынуждено перебрасывать в Курскую область силы с Запорожского и Харьковских направлений, к тому же не простые подразделения, а штурмовые отряды морпехов и ВДВ, которые, впрочем, составляли лишь малую часть от имеющихся в российской армии подразделений такого рода.

При этом Кофман задаётся вопросом, не было ли выгоднее воевать с этими подразделениями на лучше подготовленной для этого территории, а не в неукрепленных районах Курской области и полуокружении, а также испытывая проблемы с логистикой.

Кофман отмечает, что и ВСУ перебросили в Курскую область свои самые боеспособные подразделения, включая десантно-штурмовые войска и операторов дронов, что привело к сковыванию не только части российских сил, и так имеющих численное преимущество, но и украинских.

В конечном итоге эксперт называет отвлечение российских сил с других направлений во время курской операции ВСУ недостаточным. Он напоминает, что зимой российское командование было вынуждено отвести для переброски в Курскую область ведущих операторов FPV-дронов, но в итоге во многом именно их усилиями была отрезана украинская логистика, что позволило вытеснить украинские силы.

Переброску опытных экипажей FPV-дронов в разговоре с Радио Свобода подтверждал и "Схидный": он объяснял это тем, что изначально российское командование пыталось нивелировать прорыв ВСУ недостаточными силами, но, поняв, что не справляется, вынуждено было подтягивать опытных военнослужащих с других направлений.

Военный аналитик, пишущий в социальной сети Х под ником Tatarigami_UA считает эту задачу – стянуть российские войска в Курскую область – однозначно невыполненной. В конечном итоге, отмечает он, Россия смогла сосредоточить достаточно сил для восстановления контролем над Курской областью, не ослабив свои позиции на Покровском направлении, в то время как Украина перебросила в Курскую область "десятки тысяч военнослужащих", оставив Покровский фронт недоукомплектованным и тем самым ускорив продвижение там российских войск.

Участник OSINT-проекта Black Bird Group и военный аналитик Джон Хелин согласен с такой оценкой, отмечая, что большая часть российских сил в Курской области была переброшена не с основного, Покровского направления, а с южного, Запорожского, или северного, Харьковского направления, а также из российских резервов.

"Если целью Украины было отвлечение российских войск с других направлений, операция оказалась полным провалом, – говорит он. – Украина сама перебросила войска с восточного Украинского фронта, и в итоге темпы продвижения России с августа по декабрь 2024 года там лишь возросли. Вместо того, чтобы ослабить российские атаки на востоке, Украина сковала часть своих лучших подразделений на узком выступе в Курской области, где они продолжали нести потери в течение нескольких месяцев, не достигнув при этом желаемых результатов".

Частично восполнить нехватку живой силы в регионе российским войскам удалось за счет привлечения северокорейских военнослужащих, которые, по словам Хелина, сыграли пусть и не ключевую, но существенную роль в освобождении Курской области. Они особенно помогли российской армии в ходе финального наступления, считает аналитик, получив до этого современный боевой опыт в очаговых боях на окраинах украинского плацдарма.

Войска КНДР в ходе финального наступления подходили к основным украинским маршрутам снабжения с юго-востока и вынуждали Украину перебросить туда резервы, чтобы не допустить окружения Курской группировки.

"Были ли украинские позиции на выступе неустойчивыми и без участия северокорейских войск? Да, безусловно. Но КНДР действительно предоставила России молодых и боеспособных, а также хорошо обученных, организованных штурмовых пехотинцев с высоким боевым духом. При этом корейцы заплатили за продвижение России высокую цену, хотя и без них, вероятнее всего, результат был бы аналогичен", – резюмирует Джон Хелин.

Создание буферной зоны для недопущения прорыва и обстрелов

Артём Карякин с позывным "Схидный" зимой отметил в разговоре с Радио Свобода, что Курская операция действительно позволила возвести в Сумской области те фортификации, которые ранее было попросту невозможно построить из-за близости российских сил. В конце июля, когда российские войска уже находились в Сумской области, он не отказался от своих слов, заявив, что укрепления действительно были построены к началу российского контрнаступления, но "в них попросту не было пехоты".

Джон Хелин соглашается с тем, что украинским войскам удалось оттеснить российскую армию от границы, но при этом обращает внимание, что летом 2024 года было очень мало доказательств тому, что Россия вообще планировала наступление на Сумскую область. По его словам, весной того же года Россия планировала новое наступление в Харьковской области, но к моменту начала Курской операции выделенные для него российские силы уже были переброшены на другие направления.

"Если для атаки на Сумы были подготовлены значительные силы, где они находились в первые дни или недели украинского наступления? Почему российский ответ на украинское наступление занял так много времени, и почему им пришлось оттягивать войска из других районов, чтобы ограничить украинское наступление?" – задается вопросами аналитик.

В этом смысле наступление ВС РФ на Сумскую область в 2025 году выглядит как "спровоцированное самой Украиной", – признаёт Хелин.

Неназванные задачи ВСУ

Сразу несколько наших собеседников заявили, что, помимо официальных целей, в ВСУ существовали ещё и другие, неназванные украинскими представителями.

Джон Хелин, ссылаясь на "достоверные источники", говорит, что реальные военные планы ВСУ могли быть куда масштабнее, но Украина потерпела неудачу в их реализации. Так, по словам аналитика, украинским войскам не удалось захватить Глушковский район, оставив свой западный фланг открытым и лишив себя возможности легко обороняемой речной линии в этом районе.

"Украинцы, вероятно, изначально не пошли в этот район, поскольку там находилась другая украинская наступательная группа, готовая атаковать через Глушково в направлении Рыльска. Успех на этом втором направлении фактически означал бы окружение любых российских войск в районе Глушково – Коренево и предоставил бы украинцам гораздо более обширную зону контроля с большей оперативной глубиной и более защищенной линией фронта", – говорит он.

В реальности украинские войска предприняли попытки наступления в Глушковском районе только в сентябре, но атака застопорилась еще в приграничных районах.

По некоторым данным, отмечает Хелин, ВСУ также планировали амбициозные прорывы в сторону Льгова и даже отрезание российской логистики в направлении Белгородской области. Неудачные попытки захвата Коренево на северо-востоке плацдарма и населённого пункта Белая на юго-востоке положили конец этим масштабным идеям.

Обмен территориями

Еще одной противоречивой целью, озвученной, впрочем, не Сырским, а Зеленским, можно назвать идею обмена территорий Курской области на оккупированную Россией территорию. Собеседники Радио Свобода отмечают, что Россия даже в более неблагоприятной для себя обстановке не пошла бы на территориальные уступки. "Украина вряд ли бы смогла добиться от России значительных уступок, просто удерживая клочок земли в Курской области", – говорит Джон Хелин.

"Я думаю, все понимали, что обмен территориями маловероятен, и было непонятно, на что можно обменять этот кусок Курской области", – добавляет Майкл Кофман.

Споры о рациональности операции

Полковник запаса ВСУ Виктор Кевлюк считает, что все из поставленных украинским командованием целей были достигнуты. Он также отмечает, что, помимо названных Сырским целей, была достигнута еще одна: показать другим странам, что ВСУ "ведут войну с соблюдением всех международных обязательств в области соблюдения законов и правил войны, а также защиты жертв вооруженных конфликтов". Кевлюк добавил, что оперативно-тактическая группировка "Северск", занимавшаяся операцией, "продемонстрировала хороший уровень", а саму операцию он назвал успешной.

Джон Хелин из Black Bird Group придерживается другого мнения: он отмечает, что первые пару недель операции действительно были успешными, но в итоге ВСУ слишком сильно увязли в Курской области и не смогли достичь даже озвученных официально целей.

"Украинцам удалось захватить значительное количество военнопленных, особенно на ранних этапах операции. Изначально она также способствовала повышению морального духа как внутри Украины, так и изменению образа Украины за рубежом, когда западная общественность погрузилась в комфортное затишье изнурительной войны на востоке Украины. Если же судить глобально, цели операции либо не были достигнуты, либо, возможно, никогда не были реальными целями", – считает он.

Майкл Кофман считает, что пика своей эффективности операция достигла в первые несколько недель.

При этом он отмечает, что реальный международный эффект от операции, о котором говорил Хелин, тоже был довольно ограниченным: аналитик вспоминает, что когда Зеленский приехал в Вашингтон представлять свой "план победы”, эти разговоры не возымели никакого эффекта, а американское руководство оказалось разочаровано им.

Единственное, что принесла Курская операция c точки зрения взаимодействия с западными партнёрами, это разрешение на удары вглубь России ракетами ATACMS, отмечает Кофман, но и оно было принято не столько по факту самой операции, сколько из-за участия в войне военнослужащих из КНДР.

Потери сторон

По подсчетам независимого OSINT-аналитика Naalsio, по состоянию на 7 июля 2025 года, Украина потеряла в Курской области 1061 единицу техники, а Россия – 824. Для сравнения: по состоянию на май 2025 года, в боях по линии Авдеевка – Покровск украинские потери в техники составили 679 единиц, а российские – 2352.

Tatarigami называет такой масштаб потерь в условиях сокращения западной помощи "серьезной оперативно-тактической ошибкой на высшем уровне".

Виктор Кевлюк считает, что потери техники, тем более в условиях наступательной операции, абсолютно нормальны. "Для того, чтобы добиться успеха, нужно создать преимущество по крайней мере 2 к 1 по всей линии наступления, а на участках, где наносятся главные удары, 5 – 6 к 1. Конечно, наступающая сторона несет больше потерь, чем обороняющаяся".

Майкл Кофман отмечает, что Курскую операцию можно считать по-настоящему наступательной только в первые две недели, после чего, с сентября по февраль, ВСУ за редкими исключениями находились в обороне. Как раз в период наступления, то есть в первые две недели, отмечает он, потери техники были незначительными: 65 единиц для Украины и 40 для России. Даже несмотря на то, что операция в итоге затянулась и носила оборонительный характер, Майкл Кофман называет суммарные потери ВСУ не критичными, хоть и отмечает, что у украинской армии недостаточно военной техники для таких "разменов" с Россией.

Ни Россия, ни Украина официально не называли свои потери в ходе Курской операции. При этом в апреле 2025 года они обменялись оценками потерь друг друга. Так, по данным главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, Украина за время боев в Курской области потеряла 76 тысяч человек убитыми и ранеными. В тот же день Генштаб ВСУ заявил, что Россия потеряла в боях за Курскую область 62 с лишним тысячи солдат, из которых 25 тысяч были убиты, ещё 36 – ранены, а 983 попали в плен. По данным украинской стороны, потери северокорейских частей в Курской области составили 4,5 тысячи человек убитыми и ранеными.

Виктор Кевлюк называет оценку Герасимова "преувеличенной в несколько раз", поскольку украинская группировка в Курской области была “в три раза меньше заявленной Герасимовым”.

Оценку Генштаба ВСУ он тоже назвал завышенной: по его мнению, речь может идти о 10-15 тысячах убитыми и 25-30 тысячах ранеными, то есть суммарно о 35 – 45 тысячах солдат.

Джон Хелин отмечает, что оценка Генштаба ВСУ не выглядит "совершенно необоснованно", но и её необходимо рассматривать скептически. Он допускает, что украинские войска, которые больше времени находились в обороне, действительно могли понести меньшие потери, чем российские.

Хелин называет наиболее достоверными данные о потерях среди северокорейских военнослужащих: по его словам, из 11 – 12 тысяч человек, участвовавших в боевых действиях, половина была убита или ранена. При этом он отмечает, что эта пропорция может быть нерепрезентативной для суммарных российских потерь, потому что северокорейские войска атаковали ротами и батальонами традиционной пехоты без обширной поддержки бронетехники, часто поддерживаемые только собственными минометами и без нормальной координации со стороны российских войск.

Хелин не стал оценивать украинские потери, но отметил, что ВСУ потеряли в изнурительных боях в том числе хорошо подготовленных бойцов, и эти потери в условиях нехватки личного состава будет восполнить сложнее, чем России.

По мнению Майкла Кофмана, наиболее позитивным для Украины сценарием соотношения потерь является соотношение 1 к 3 или 1 к 4 в пользу ВСУ, как это зачастую и происходило в других сражениях. При этом он отмечает, что эта статистика не обязательно отражает реальное количество потерь сторон в ходе Курской операции, и оно всё ещё остаётся неясным.

Помимо этого, за время Курской операции, по данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, погибли 288 мирных жителей и еще 430 человек были госпитализированы. Независимого подтверждения этих данных нет, но в ходе боев за Курскую область Россия и Украина регулярно обменивались взаимными обвинениями в военных преступлениях.

Могло быть лучше. Что помешало ВСУ достичь максимального результата?

Как отмечает Джон Хелин, ВСУ еще в самом начале операции не удалось масштабировать свое наступление, создав удобный для удержания плацдарм, после чего они, вместо того, чтобы отступить, еще глубже увязли на относительно небольшом труднообороняемом узком участке с открытыми флангами.

"На мой взгляд, Украина могла бы извлечь максимальную пользу из операции, отведя и сэкономив силы, как только проблемы, накопившееся за несколько недель операции, стали очевидны. Они могли бы затем создавать угрозу новых атак в других приграничных районах и вынуждать Россию постоянно реагировать не них. Это сохранило бы положительный эффект в глазах украинцев и западного сообщества, избежав негативных последствий, которые имели место после того, как Курская операция превратилась в очередную изнурительную битву. Вместо этого, по политическим причинам, о которых я могу только догадываться, Украина решила удерживать выступ и сковать свои силы в невыгодной для себя войне на истощение, что еще больше усугубило её проблемы с живой силой и открыло новый фронт для России, которая на протяжении всей войны имела численное преимущество", – говорит аналитик.

О том, что наиболее высокие результаты принесла бы именно краткосрочная рейдовая операция, говорят и Майкл Кофман, и Tatarigami.

"Оглядываясь назад, можно сказать, что подобное наступление оказалось гораздо более дорогостоящим, чем ограниченное вторжение или стратегическая оборона. Краткосрочная операция продолжительностью от двух до четырёх недель, направленная на создание небольшой буферной зоны внутри Курской области, могла бы сэкономить ресурсы. Вместо этого кампания привела к значительно более высоким потерям как в личном составе, так и в технике", – писал Tatarigami.

Майкл Кофман считает, что с точки зрения тактических целей Курская операция оказалась наиболее успешной, особенно в первые две недели. С оперативной точки зрения, впрочем, она не изменила динамику на поле боя.

При этом он отмечает, что по истечении двух недель операция "перешла грань и превратилась в нечто другое", после чего украинское руководство начало изменять цели операции, в результате чего украинская армия вынуждена была пытаться укрепиться на российской территории и расширить создавшийся клин, подтягивая все новые и новые резервы. При этом обстановка для обороны и ее геометрия, говорит эксперт, были неблагоприятными.

"Если посмотреть на потери украинских десантно-штурмовых войск в первые пять дней прорыва, их было очень мало. Если бы все ограничилось рейдом, то это был бы безусловный успех с низким количеством потерь", – уверен Кофман.

На вопрос о том, что в таком случае дал бы "обычный" короткий рейд, Кофман ответил так:

“Украинские войска взяли в плен большое количество российских солдат. Они показали, что всё ещё способны вести наступательные действия. Они подняли моральный дух украинской армии и могли на время стянуть туда часть российских сил. Понятно, что положительный эффект был бы временным, но он все равно оказался и по ее итогам. Курская операция показала, что Украина всё ещё способна на сюрпризы, но не изменила динамику войны", - резюмирует эксперт.