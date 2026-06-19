Зеленский потребовал от Лукашенко убрать от границы ретрансляторы

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Беларуси убрать от границы вышки с ретрансляторами и пригрозил ударами по этим объектам.

В ходе пресс-конференции с президентом Гондураса 19 июня Зеленский сообщил, что Минск, несмотря на заявления Александра Лукашенко, принимает участие в войне против Украины, поскольку на территории двух областей Беларуси находится техника, которая корректирует российские удары по украинским городам.

"Я думаю, что ему недели будет достаточно этого сделать. Потому что сейчас каждый день из-за этого гибнут наши гражданские люди, раненые дети. Если он это не сделает, сделаем мы", – сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что на фоне успешных украинских атак по нефтегазовой промышленности России Беларусь стала главным поставщиком топлива для российской армии.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что в случае угрозы со стороны Беларуси у Украины есть возможность "действовать превентивно и в отношении фактического руководства" республики.

В мае Служба безопасности Украины объявила об усилении мер в пяти регионах на севере Украины. Государственная пограничная служба Украины укрепляла фортификации на ураинскобелорусской границе и дополнительно минировала территорию.

Александр Лукашенко 21 мая заявил, что Минск не собирается присоединяться к войну. При этом Лукашенко уточнил, что произойдет это только в случае агрессии в отношении Беларуси. 16 июня Лукашенко вновь заявил, что страна не намерена вступать в войну и не хочет распространения конфликта на свою территорию.

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