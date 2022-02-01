Зеленский: появилась надежда на деэскалацию и мирное урегулирование

Единство международного сообщества по вопросу поддержки Украины перед лицом возможного российского вторжения дало надежду на деэскалацию ситуации и мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая 1 февраля в Верховной Раде.

По словам Зеленского, "единство разблокировало нормандский формат, показало готовность к диалогу". Он отметил, что на прошлой неделе впервые за долгое время прошла встреча представителей России, Украины, Франции и Германии ("нормандской четвёрки") в Париже, а сейчас обсуждаются сроки проведения новой встречи в Берлине. На этой встрече, как рассчитывает украинский президент, стороны договорятся о проведении саммита лидеров стран "нормандской четвёрки", на котором могут быть приняты решения о мирном урегулировании в Донбассе.

При этом между сторонами, в особенности между Россией и Украиной, существуют разногласия в трактовке заключённых несколько лет назад Минских соглашений. Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью APзаявил накануне, что эти соглашения были заключены "под дулом российской пушки", и буквальное выполнение их "означает уничтожение страны". Данилов призвал разработать вместо Минских соглашений новый документ об урегулировании в Донбассе. При этом официально Киев не отказывался от выполнения соглашений, подчёркивая лишь своё несогласие с рядом российских трактовок этого документа. В Москве, например, требуют, чтобы Украина вступила в переговоры с лидерами так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Зеленский в своём выступлении отметил, что западные партнёры Украины, ведя переговоры с Россией, не решают судьбу Украины без консультаций с ней, и особенно подчеркнул тот факт, что многие западные лидеры посещают Украину. В частности, во вторник ожидается визит премьеров Польши и Великобритании. "Слухи, сплетни, прогнозы экспертов, великих блоггеров и Ванги не сбылись. Никто не решает нашу судьбу за нашими спинами. Все едут к нам. Это очень важно" - сказал украинский президент.

Прямо на трибуне Верховной Рады он подписал указ об увеличении финансирования Вооружённых сил. Он предусматривает повышение зарплат военнослужащих, переход армии на контрактную основу, увеличение численности Вооружённых сил за 3 года на 100 тысяч человек.