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Зеленский предложил Байдену и Путину трёхстороннюю встречу

Единственный раз Путин и Зеленский встречались в декабре 2019 года - вместе с Меркель и Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президентам России и США провести трёхстороннюю встречу, которая могла бы пройти в формате видеоконференции.

Об этом в пятницу сообщил глава Офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, о своей инициативе Зеленский сообщил Байдену. Когда именно это произошло, он не уточнил. Последний телефонный разговор между двумя президентами состоялся 2 января.

По словам Ермака, "американские партнеры восприняли наше предложение с интересом", а от российской стороны реакции пока не последовало. Из его слов неясно, кто уведомил о предложении российскую сторону - сама Украина или Соединённые Штаты. Москва предложение пока не комментировала.

Зеленский неоднократно говорил, что готов встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить конфликт в Донбассе, проблему аннексированного Крыма и другие вопросы, осложняющие российско-украинские отношения. Путин не исключал, что мог бы встретиться с Зеленским, например, в Москве. Однако в последнее время российские представители заявляют, что такая встреча невозможна без выполнения Украиной ряда условий.

Предложение Зеленского последовало на фоне резкого обострения ситуации вокруг Украины - с одной стороны, Россия, как утверждается, стянула к украинской границе большую военную группировку, с другой, Россия выдвинула странам Запада ряд требований, включая отказ от приёма Украины в НАТО, пригрозив в случае их невыполнения некими военными мерами.

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