"Вписались головой в забор". Блогеры об упрямстве Кремля

Переговоры с США, НАТО и в рамках ОБСЕ не принесли России желанных плодов. "Гарантий безопасности", то есть обещания, что НАТО не будет расширяться на восток, Кремль так и не получил. Комментаторы констатируют, что российский ультиматум Западу пока имеет скорее обратный эффект, и недоумевают, зачем Кремлю понадобилось идти на такое обострение отношений.

Павел Соболев

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как расширяется НАТО.

Александр Морозов

Зачем Путин вписывается с разбегу головой в этот забор?

Вчера спрашивал в Варшаве одного умного человека: вот мы несколько лет наблюдали попытки Кремля просунуть свои щупальца в политику разных европейских стран – с Германией работали, поддерживая газовое лобби, с Францией – кредиты Ле Пен, с Италией через берлусконианцев и Лигу Севера и т.д., вплоть до братской дружбы с мэром Ниццы... То есть виднелась "как бы стратегия" ослабления европейского единства и в целом единства Запада в отношении Москвы. Многие наблюдатели считали ее вполне эффективной. И вдруг – бах! – стратегия меняется на 180 градусов. Кремль выкатывает "письмо Западу с абсурдным требованием" – и в результате мы наблюдаем небывалую консолидацию Запада в отношении Москвы. Ну, действительно! Ведь 20 лет не было такого консолидированного, продуманного и политически четкого ответа. Зачем Путин вписывается с разбегу головой в этот забор? У многих ответ таков: Украина! поворот произошел потому что "Украина вступает в НАТО", ну или более резкая форма ответа: Зеленский угрожает разгромить ОРДЛО. Но если ответ таков, то это ведь говорит о какой-то неадекватности Кремля даже в отношении собственных целей. Во-первых, ничего не изменилось в отношении вступления Украины в НАТО, это та же риторика, что и была, во-вторых, попытка военного решения проблемы Донбасса Киевом – это вещь не только бесполезная, но и откровенно вредная, потому что любая бойня сразу политически понизит глобальный статус Киева, в Европе не любят таких решений. Все это хорошо понимают и многие московские политические эксперты. Так спрашивается: зачем Путин выкатил этот ультиматум, который работает исключительно на консолидацию Запада и сильно помогает Украине, поскольку фокусирует всех на необходимости политической и военной поддержки ее независимости? Как сформулировать бонус, который Путин получает от этого удара головой о забор?

"Бонусом" для России, вероятно, должен был стать ни много ни мало новый миропорядок, однако Кремль, похоже, не посчитался с вероятностью того, что Запад последует его примеру и начнет предъявлять России ответные ультиматумы, считает политолог Лилия Шевцова:

Ни доли сарказма: президент Путин попытался перевернуть мир. На переговорных площадках в Женеве, Брюсселе и Вене Россия потребовала от Запада пересмотреть свой способ существования. Москва заявила: либо вы принимаете наши требования, либо пожалеете. Запад отказался. Впрочем, для России Запад больше не существует – существует Америка и ее политическая "клака".

К российской ярости дело шло давно. Растерянность Америки породила у Кремля искушение оценить ее мускулатуру. Есть и еще одно обстоятельство, заставившее Кремль пойти на рискованный гамбит. Путин сдал в архив эпоху Горбачева с Ельциным. На повестку дня вышла задача укрепить "позвоночник" единовластия – державность. Следовательно, нужно обнулить прежний порядок, порожденный развалом СССР, и заставить его архитектора – США – начать игру сначала. [...]

Москва учит Запад общаться через ультиматум

Москва учит Запад общаться через ультиматум. Мы им "стоп НАТО". Они нам: возвращайте Украине Крым; уходите из Донбасса, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии; убирайте Искандеры из Калининградской области. Получается перетягивание каната. И здесь военная и экономическая сила не на российской стороне.

Блеф поднимает вопрос об адекватности блефующего: насколько он осознает реальность, а также вероятность получить неприятный ответ. Президент Трамп блефовал и шантажировал, тем самым подрывая американское лидерство.

Введение в политику "заложничества" в обмен на уступки угрожает вызвать попытки повторить. А если Запад возьмет в заложники российскую клептократию?! Пока это трудно представить. Но ведь Кремль, угрожая бить окна, вырабатывает у оппонента гормон агрессивности.

А если они начнут нас копировать?

Россия может шалить, когда твердо знает, что оппонент будет действовать по протоколу. А если они начнут нас копировать? Ведь Москва упорно доказывает Западу: Россию нельзя переубедить дипломатией. Поэтому у американского переговорщика Венди Шерман не было шансов договориться с замминистра Сергеем Рябковым. Если Россия все же докажет, что эскалация эффективнее, для нас начнётся Парк Юрского периода. [...]

Запад вынужден обсуждать, как ударить по российской экономике. Возможный удар смягчает то, что там не хочется себе делать больно. У России мощнейшая лоббистская машина внутри либеральных демократий, и она пока работает. Но своим рыком Россия пробуждает у коллективного Запада забытый рефлекс самозащиты. И вскоре западные лоббисты Москвы могут стать тамошними "иноагентами".

Сейчас, когда Америка сказала России "Нет!", а Москва отказалась от компромиссов, возникла пауза. Кремль ожидает контрпредложений от США и НАТО. Но ведь все уже сказано! Пауза нужна президенту Путину, чтобы решиться. Мы подошли к черте, за которой либо российское возмездие за отказ играть в ее игру и прыжок в пропасть, либо отступление. Но ведь отступление всегда унизительно – не так ли?

Точек для компромисса осталось немного, считает Сергей Марков:

Переговоры России и США и НАТО. Что дальше после Нет США? Прямо сейчас все перейдут к конфронтации? Нет. Сейчас пока нет. Сейчас Россия будет ждать письменного ответа, который обещали США. Видимо, через неделю. Там будут сформулированы предложения США. Потом они будут обсуждены. Видимо, будет 2 блока.

1. Ограничение размещения ударных вооружений. Прежде всего ограничения НАТО на размещение ракет средней и малой дальности вблизи границ России. Причем это будет именно ограничение НАТО. Потому что Россия не будет ограничивать свои вооружения на своей территории. А вот ударные ракеты США на территории других стран будут ограничены. США будут требовать, чтобы Росссия вывела свои ракеты из Калиниградской области. Но, видимо, согласятся на свои ограничения и не будут настаивать на ограничениях России. Хотя, кто знает, "жадность фраера сгубила ", это про Вашингтон.

Кризис, когда Россия предпримет жесткие односторонние действия, очень вероятен

2. Ограничения военных учений вблизи границы. Здесь также будут прежде всего ограничения со стороны НАТО, потому что Россия будет настаивать, что не должна ограничивать свои учения на своей территории. Дескать, пусть Эстония и Болгария проводят свои учения как хотят. А вот военные США должны резко ограничить свои учения в этих странах. Но здесь НАТО будет настаивать на ограничениях на территории России. Потому что НАТО хочет, чтобы Россия не могла формировать группировки войск вблизи "братской несчастной страны". Поэтому по этому вопросу не договорятся.

Таким образом, вероятен компромисс по ограничению американских ракет средней дальности и бомбардировщиков.

Хорошо. Но очень мало. И вопроса безопасности России не решает. Поэтому кризис, когда Россия предпримет жесткие односторонние действия, – очень вероятен. Время кризиса, наиболее вероятно, спланировано Россией на после окончания олимпийских игр в Китае. А в США хотели бы заодно и сорвать олимпийские игры в Китае и постараются все сделать прямо перед этими олимпийскими играми. Конец января, начало февраля.

В Твиттере без особой ностальгии вспоминают времена холодной войны.

Некоторые комментаторы считают, что США может дать России обещание не принимать Украину и Грузию в НАТО, но это будет сделано втайне – как случилось с уступками, на которые США пошли во время Карибского кризиса.

Сергей Шмидт

Как, учитывая теневой характер такого рода договоренностей, наша пропаганда выдаст данные дипломатические результаты за "победу России"?

У Хрущева такой проблемы не было. Она была у Кеннеди и я, грешный, даже какое-то время думал, что негласность вывода американских ракет из Турции была продиктована тем, что Кеннеди не хотел показаться в глазах своих граждан-избирателей слабаком (до выборов оставалось два года, но время летит быстро). Хрущев не стал возражать, войдя в положение человека, обремененного драконовскими правилами буржуазной демократии (это в СССР граждане во всем доверяли единственной партии, которая никогда не совершала ошибок, у западных политиков таких преимуществ не было). Но специалисты мне сообщили, что это делалось из-за просьбы Турции и союзников по НАТО, мол, не надо показывать, что "американский брат" может под нажимом кинуть с защитой собратьев по НАТО.

В общем, я мало сомневаюсь в том, что при Путине никакой Украины и Грузии в НАТО не будет. Как и в том, что невозможность их вступления в НАТО никогда не будет признана с той стороны публично. Вот тут и любопытно, как без такого публичного признания наша пропаганда подаст это неформальное достижение российской внешней политики?

Но пока пропаганда, похоже, занята тем, что убеждает россиян в вероятности скорого восстановления Российской империи в прежних границах.

Наталья Геворкян

Слушайте, а в высоких кабинетах и среди ретивой обслуги остались вменяемые, или хотя бы не до конца спятившие?

"По словам (Петра) Толстого, когда к России присоединится ряд стран, ранее входивших в состав (российской) империи, то страны Прибалтики и Финляндия «сами приползут», осознав «ничтожность своего положения»".

Правда, Петра Толстого уже одернули, считает главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Впрочем, спикер Госдумы Вячеслав Володин высказывается не менее хлестко: в Телеграме он предложил США сесть за стол переговоров, пока такая возможность еще остается, и, сославшись на то, что у России есть некое сверхмощное оружие, призвал "не доводить до таких аргументов".

Владислав Иноземцев

Истерика уже просто тотальна. По В.Володину, самое современное российское оружие является – внимание! – инструментом "диалога", который Россия пока не использует ("У России есть оружие, которым не обладает ни одно государство мира, но мы это преимущество в диалоге с НАТО не используем"). Интересно, скоро ли стоит ждать переписывания учебников с формулировками типа "Этапы развития диалога советских и немецко-фашистских сил в районе Сталинграда в 1942-1943 гг."?

Заявления США о возможных санкциях в случае полномасштабного вторжения в Украину, в том числе о персональных санкциях против Путина, Володин назвал "истеричными". "Нападки на Президента Владимира Путина граждане России воспринимают как оскорбление нашей страны", – написал глава парламента. Против санкций в отношении Путина выступил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Михаил Шнейдер

Введение санкций в отношении президента России будет запредельной мерой, сравнимой с разрывом отношений, заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Приравнять к богохульству.

Отличились и заместители главы МИД, чьи высказывания по итогам переговоров вызвали легкую панику на бирже и резкий скачок курса доллара по отношению к рублю.

Александр Коляндр

Никогда не устану поражаться, как одна фраза, один намек может смести горы денег со счетов и обвалить все, что обваливается. Вы думали, что богаты и умны, но стоит лишь сказать два-три заветных слова, и вот уже у всех воют в карманах зимние ветры.

Татьяна Малкина

Три дня держала себя в руках – не читала новостей. А потом почитала.

И вот, что подумала: вот было бы здорово, если бы прямо сейчас выпрыгнули, как черт из табакерки, какие-нибудь саманта смит и катя лычева или говорящие щенки лабрадора и, скажем, русского спаниеля, и обратились бы, взявшись за руки, за лапы, к правителям мира. С большими умильными глазами, смаргивающими предательскую слезу. И сказали бы: "дедушки, милые, а можно не будет войны, а? пожалуйста!"

Но кругом что-то одни аналитики, геополитики и дедушки, эх.