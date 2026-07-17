Зеленский предложил бывшему главе МВД Клименко пост секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему главе МВД Игорю Клименко пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Игорь Клименко возглавлял МВД Украины с февраля 2023 года. Ранее предполагалось, что Клименко возглавит министерство обороны - вместо Михаила Фёдорова. Однако его кандидатура так и не была внесена в Верховную Раду на фоне уличных протестов против отставки Фёдорова. Они продолжаются в Киеве и ряде других городов второй день. Депутат парламента от "Слуги народа" Мария Мезенцева заявила, что "Клименко, якобы, отказался от должности".

"Встретился с Игорем Клименко. Благодарен за работу в системе Министерства внутренних дел. Было много непростых вызовов, и реагирование всегда было эффективным. Игорь Клименко продолжит работать на Украине в сфере защиты нашего государства и людей", – заявил Зеленский. По его словам, указ о его назначении готовится.

Пост секретаря СНБО сейчас занимает Рустем Умеров, возглавлявший, помимо прочего, украинскую делегацию на переговорах с Россией.

Исполняющим обязанности главы Минобороны Зеленский накануне вечером назначил Евгения Хмару, который возглавлял Службу безопасности Украины. Его кандидатура пока не внесена в парламент, поскольку Хмара является действующим военнослужащим, а министром обороны по закону должно быть гражданское лицо.

Фёдоров на пресс-конференции 16 июля выступил с резкой критикой в адрес главкома ВСУ генерала Александра Сырского. "Вместо того чтобы придумать, как асимметрично победить Россию, он придумал, как расколоть страну. И в этом большая проблема", - цитирует Фёдорова Украинская служба Радио Свобода. Федоров сказал, что предлагал заменить Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова.

Зеленский подтвердил конфликт между Фёдоровым и Сырским и отметил, что не снимает ответственности за ситуацию и с себя. По его словам, уволить сразу обоих деятелей в нынешних условиях было бы невозможно.