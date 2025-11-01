Reuters: Украина высадила для участия в боях в Покровске группу спецназа

Украина высадила ранее на этой неделе для участия в боевых действиях в районе Покровска группу спецназа Главного управления разведки - с целью стабилизации ситуации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два украинских военных источника.

Агентство отмечает, что переброска сил спецназначения произошла в период, когда Россия заявила об окружении сил ВСУ в данном районе. Захват Россией Покровска, важного автомобильного и железнодорожного узла, может открыть ей путь к дальнейшему продвижению в восточную часть Донецкой области, которую российская армия стремится полностью оккупировать. Российские войска продвигаются к Покровску уже больше года.

Reuters со ссылкой на источник в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск пишет, что спецназовцы ГУР несколько дней назад высадились в Покровске на вертолете Black Hawk в рамках операции, которая была осложнена действиями российских беспилотников. Операцией руководил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.

На видео, с которым ознакомилось Reuters, по меньшей мере 10 военнослужащих спускаются с вертолёта в поле. Информагентство отмечает, что не смогло подтвердить место и дату съёмки.

Министерство обороны России на запрос о комментарии относительно украинской операции не отреагировало.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ситуация в Покровске, где наступает армия РФ, сложная, и что всего там сосредоточено 170 тысяч служащих российских войск, пишет "Украинская правда".

