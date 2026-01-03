Зеленский предложил главе Минцифры Фёдорову возглавить Минобороны

Президент Украины Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру – министру цифровой трансформации Михаилу Фёдорову возглавить Министерство обороны. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.

Он отметил, что в Украине начались масштабные перестановки в органах исполнительной власти. В тот же день, 2 января, Зеленский назначил главой Офиса президента Украины начальника Главного управления разведки Минобороны страны Кирилла Буданова. Фёдорова при этом называли одним из главных претендентов на пост главы Офиса.

Пост главы Минобороны с июля 2025 года занимает Денис Шмыгаль. До этого он был премьер-министром Украины. Какую должность получит Шмыгаль, пока неясно. По словам Зеленского, он предложил ему возглавить другое направление работы на государственной службе – "не менее важное для устойчивости страны". Ряд СМИ писал, что Шмыгаль может возглавить Совет национальной безопасности и обороны. Это пока не подтверждено.

Михаилу Фёдорову 34 года. Он занимает пост вице-премьера и министра цифровой трансформации с 2019 года, в 2023 году к его функциям добавили инновации, развитие образования, науки и технологий. В президентской избирательной кампании Зеленского в 2019 году он отвечал за цифровое направление, отмечает "Настоящее Время".

Зеленский заявил, что Фёдоров вовлечен в реализацию проекта "Линия дронов" (он направлен на развитие подразделения беспилотных систем) и демонстрирует высокую эффективность в цифровизации государственных сервисов и процессов.

Нынешний руководитель Совета национальной безопасности и обороны, в прошлом министр обороны Рустем Умеров утром 3 января написал, что в Киев приехали советники по национальной безопасности ряда стран Европы, в том числе Германии, Великобритании и Франции, а также Канады, представители НАТО и ЕС.

По словам Умерова, будут обсуждаться вопросы безопасности и экономики и рамочные документы, над которыми идёт работа в ходе обсуждения мирных инициатив США.



