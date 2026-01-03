"Америка - наш друг". Что известно о Буданове, новом главе ОП Украины

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов станет новым главой аппарата президента Владимира Зеленского, что означает повышение в должности загадочной фигуры, которой приписывают некоторые из самых смелых военных операций страны.

39-летний Буданов, один из самых популярных военных деятелей страны, сменит на посту главы Офиса президента Андрея Ермака, подавшего в отставку в ноябре на фоне обвинений в коррупции. Назначение потенциально дает Буданову большее влияние на стратегические решения, включая любые мирные переговоры с Россией.

Что известно о Буданове. Биография

Буданов родился 4 января 1986 года в Киеве. После окончания в 2007 году военного института в Одессе поступил на службу в спецназ Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Сообщается, что он участвовал в рискованных секретных операциях, особенно в Донбассе против поддерживаемых Россией сепаратистов после российской аннексии Крыма в 2014 году, несколько раз был ранен.

Газета New York Times рассказывала, что Буданов был членом прошедшего тренинг ЦРУ подразделения украинского спецназа, известного как Отряд 2245.

В 2020 году Зеленский назначил Буданова главой ГУР, и он превратил разведслужбу в грозную силу, курируя удары беспилотников по российской инфраструктуре, кибер-операции и рейды в России. ГУР, считается, стоял за подрывом Керченского моста в 2022 году. "Форбс" описывает Буданова как архитектора тактики "новой войны", сочетающей традиционные спецоперации с современными технологиями.

ГУР также считают причастным к диверсионным операциям на российской территории, включая убийства высокопоставленных военных.

На этой неделе Буданов вновь оказался в центре внимания из-за истории с инсценировкой убийства Дениса Капустина, командира воюющего на стороне Украины "Русского добровольческого корпуса", за которым охотятся российские спецслужбы.

Сообщается, что Буданов пережил несколько попыток покушения, в 2023 году его жена была отравлена тяжелыми металлами, полагают, за этим стояла Россия.

Буданов, которого украинские СМИ иногда называют "человеком без улыбки", часто дает интервью, и, как замечает Reuters, известен своим сдержанным стилем, таинственными комментариями о возможных действиях Украины. Также порой жестко высказывался в отношении России.

Политика

С 2022 года известность Буданова росла, он стал одним из самых узнаваемых военных лидеров. Опросы говорят о его высокой популярности среди украинцев наряду с Владимиром Зеленским и бывшим главкомом ВСУ, ныне послом в Великобритании Валерием Залужным, и потому Буданова рассматривают как потенциального политического соперника Зеленского.

Назначение Буданова главой администрации президента, однако, снижает вероятность его противостояния Зеленскому на возможных президентских выборах, что обсуждалось в последние месяцы.

Журналисты Financial Times Кристофер Миллиер и Фабрис Депре пишут со ссылкой на "источники, знакомые с решением президента", что он "уговаривал Буданова принять эту должность в течение последнего месяца, и что глава разведки, который по-прежнему предпочитает полевую работу офисной, поначалу колебался". Что касается возможного участия Буданова в выборах, журналисты замечают, что "глава администрации президента, - ключевая роль в непрозрачной политике Украины, несмотря на то, что формально это административная должность, - традиционно является громоотводом для критики [в адрес президента]. Потенциально, его имидж может из-за этого померкнуть. Или нет".

Связи с Америкой и переговоры с Россией

Буданов займет критически важный пост в ключевой для Украины момент, когда активизировались переговоры о прекращении войны России, и назначение ставит его в центр политической и дипломатической координации действий Украины.

Судя по многочисленным публикациям, последнее десятилетие украинские спецслужбы находятся в тесном партнерстве с ЦРУ. NYT пишет, что Буданов обладал глубокими связями с агентством, и даже был отправлен после ранения в Донбассе на реабилитацию в военный госпиталь Уолтера Рида в Мэриленде.

Журналисты FT замечают, что Буданова порой тихой критиковали западные партнеры, опасавшиеся эскалации конфликта из-за его особенно дерзких планов, так что нынешнее назначение может вызвать их беспокойство, но "ЦРУ, вероятно, будет довольно, учитывая его близкие отношения с Будановым".

Летом в интервью KievPost Буданов уважительно отзывался о "прагматичном подходе" президента США Дональда Трампа и заявлял, что "никогда не терял оптимизма в этом вопросе. Америка - наш друг... Мы — стратегические партнеры. И наше сотрудничество укрепляет обе страны".

АP приводит мнение киевского эксперта Игоря Рейтеровича, что Буданов участвовал в переговорах с США и "органично впишется в общий контекст", и упоминает о контактах ГУР с Россией в вопросе обмена пленными.

Financial Times: "Буданов, которого считают одним из немногих украинских чиновников, поддерживавших открытую линию связи с Москвой на протяжении всей войны, в том числе по вопросам обмена пленными, может стать ценным активом по мере продвижения мирных переговоров".

Про обмен пленными и контакты с российскими спецслужбами Буданов сказал в интервью "Суспильне": "как вы думаете, это все происходит? Как-то мы договариваемся". А про потенциал переговоров с США и Россией: "Переговорный процесс нужен, без этого все равно не обойдется".

Журналист Axios Барак Равид:

Буданов пользуется большим уважением и доверием в украинском общественном мнении и считается честным государственным служащим, не замешанным в коррупции.

Его назначение может стать ключевым элементом в продвижении болезненного мирного соглашения в украинском общественном мнении, особенно в преддверии возможного референдума.

Буданов был ключевой фигурой в украинской армии, выступавшей за сотрудничество с администрацией Трампа в достижении соглашения о прекращении войны.

Он также видит себя возможным будущим кандидатом на пост президента Украины.

В этом контексте интересна еще одна из кадровых перемен, объявленных в пятницу Зеленским: Михаил Федоров, 34-летний министр цифровой трансформации Украины, предложен на пост министра обороны. Федоров известен своей ролью во внедрении беспилотных технологий в украинскую армию.



