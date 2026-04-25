Зеленский предложил переговоры с США и Россией в Азербайджане

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к проведению трёхсторонних переговоров с США и Россией на территории Азербайджана. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Габале после встречи с президентом страны Ильхамом Алиевым.

"Безусловно, мы высоко ценим роль наших партнёров в медиации этого процесса. Я поделился с президентом Азербайджана, что мы готовы к трёхсторонним переговорам. У нас были такие переговоры в Турции, с американскими партнёрами в Швейцарии. Мы готовы к таким переговорам в Азербайджане", — сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что в ходе визита стороны подписали шесть соглашений, главным направлением которых остаётся безопасность. "Сегодня направление номер один — это безопасность. Это оборонно-промышленный комплекс", — подчеркнул президент Украины.

Детали договорённостей не раскрываются. Азербайджан не оказывал Украине военной помощи, но направлял гуманитарные грузы и оборудование для энергосетей.

Предыдущая встреча представителей США, Украины и России проходила 17–18 февраля в Женеве. В середине марта представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что переговоры находятся на паузе из-за военных действия США на Ближнем Востоке. Помощник президента Юрий Ушаков говорил об "интересных предложениях" по Украине со стороны США, которые пока не реализованы.

Отношения Киева и Баку активизировались на фоне охлаждения связей между Москвой и Азербайджаном после крушения самолёта Azerbaijan Airlines в декабре 2024 года под Актау, в результате которого погибли 38 человек. В апреле 2026 года МИД Азербайджана и России сообщили, что стороны достигли договорённости об урегулировании последствий катастрофы, включая вопрос компенсаций, но детали не раскрывались.





