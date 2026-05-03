Зеленский прибыл в Армению. Там пройдёт европейский саммит

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье прибыл в столицу Армении Ереван. Это его первый визит в страну, которая входит в ряд объединений с участием России (в том числе и в Организацию договора о коллективной безопасности, хотя и приостановила своё участие в нём), однако в последнее время стремится к сближению с ЕС.

В Ереване Зеленский проведёт двусторонние встречи с премьер-министрами Норвегии, Финляндии, Чехии и Великобритании. 4 мая ожидается его участие в саммите Европейского политического сообщества. Эта инициатива была создана по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона и ряда других лидеров вскоре после российского вторжения в Украину в 2022 году. Она объединяет практически все страны Европы (кроме России и Беларуси) - как входящие, так и не входящие в ЕС.

Как говорится в сообщении Совета ЕС, в саммите примут участие лидеры 48 стран (включая частично призанное Косово), приглашены руководители ЕС, НАТО и ОБСЕ, в качестве гостя приглашён также премьер-министр Канады Марк Карни. Лидеры обсудят в том числе экономическую и энергетическую безопасность - на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Также состоится отдельный саммит ЕС-Армения.

В администрации президента Франции Эммануэля Макрона, который также прибудет на саммит и затем совершит официальный визит в Армению, сообщили, что на полях встречи состоится и обсуждение новых мер поддержки Украины. В этом обсуждении примет участие и Зеленский.