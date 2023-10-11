Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где впервые с начала полномасштабного российского вторжения посещает штаб-квартиру НАТО.

Президент Украины проведёт переговоры с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом и министром обороны США Ллойдом Остином, а также пообщается с прессой.

Сегодня же в Брюсселе пройдет встреча союзников Украины в формате "Рамштайн", а также совещание министров обороны стран НАТО и заседание Совета Украина-НАТО.

Накануне министерство обороны Германии объявило о новом, "зимнем" пакете военной помощи Украине на общую сумму около 1 миллиарда евро.

В него, в частности, войдут средства противовоздушной обороны, включая системы "Пэтриот" и IRIS-T, десять танков "Леопард 1A5", три зенитные самоходные установки "Гепард", пятнадцать бронированных автомобилей.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс , как ожидается, в среду объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов. Он включает средства для разминирования, обслуживания техники и укрепления оборонительных сооружений для защиты ключевых объектов украинской инфраструктуры.

Министр обороны Бельгии Людивин Дендондер сообщила, что правительство страны начнёт отправлять Украине истребители F-16 с 2025 года. Дендондер не уточнила, сколько именно самолетов Бельгия намерена отправить Украине.

Ранее западные страны обещали предоставить Украине около 50 истребителей F-16.

Украинские военные надеются начать боевые полеты на этих истребителях к февралю 2024 года.