Зеленский прилетел в Аргентину на инаугурацию президента Милея

В Буэнос-Айресе прошла церемония вступления в должность нового президента Аргентины Хавьера Милея. Политик, называющий себя анархо-капиталистом и либертарианцем, одержал победу на недавних президентских выборах.

Среди иностранных гостей, которые приехали на церемонию инаугурации Милея - президент Украины Владимир Зеленский. Это его первый визит в Латинскую Америку после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. Милей ранее неоднократно высказывался в поддержку Украины, с осуждением российской агрессии.

По пути в Аргентину Зеленский, как он сообщил в телеграме, остановился на островах Кабо-Верде, где провёл переговоры с премьер-министром республики Кабо-Верде. По прибытии в Буэнос-Айрес он встретился с президентами трёх латиноамериканских государств - Парагвая, Уругвая и Эквадора - а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президунту Франции Зеленский, в частности, сказал о том, что для Украины будет важным возможное решение Европейского совета о начале переговоров с Киевом о вступлении в ЕС. По словам Зеленского, это решение "окажет существенное воздействие на мотивацию украинского общества и армии". При этом известно, что Венгрия выступает против начала переговоров, и пока неясно, удастся ли партнёрам по ЕС переубедить Будапешт перед саммитом, который пройдёт 14-15 декабря. Зеленский, как следует из кадров трансляции инаугурации, поговорил в Буэнос-Айресе и с премьер-министром Виктором Орбаном. Обмен мнениями произошёл прямо в зале заседаний аргентинского парламента, официально не сообщалось, о чём говорили лидеры.

О встрече Зеленского с новым президентом Аргентины пока не сообщалось.

Экономист Хавьер Милей одержал победу во втором туре выборов президента Аргентины 19 ноября, он опередил кандидата от правивших перонистов Серхио Массу. Политические обозреватели классифицируют его идеологические и экономические взгляды как причудливую смесь правых, анархистских, либертарианских и консервативных идей, а его самого называют популистом. Сам Милей своими образцами в политике называл бывших президентов США и Бразилии - Дональда Трампа и Жаира Болсонару - а центральной идеей его кампании стало урезание полномочий государства, в том числе в экономической сфере. Помимо прочего, он ставил под сомнение необходимость присоединения страны к БРИКС – клубу крупнейших незападных экономик мира, включающему в себя Россию. Во внешней политике, в отличие от лидеров ряда других стран Латинской Америке, Милей призывал ориентироваться на США, он выступил в поддержку Израиля, а также Украины.

В своём первом выступлении в роли президента Милей пообещал стране "эпоху мира и процветания", отметив при этом, что экономика страны находится в тяжёлом состоянии. Годовая инфляция в стране сейчас превышает 140%, а двое из пяти аргентинцев живут в бедности.