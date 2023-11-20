По прозвищу Псих. Анархо-капиталист с бензопилой во главе Аргентины

В Аргентине в воскресенье, 19 ноября, состоялся второй тур президентских выборов, которые жители этой латиноамериканской страны заранее назвали важнейшими в ее новейшей истории. Победу на них одержал экспрессивный 53-летний популист Хавьер Милей, сын водителя автобуса, в юности рок-музыкант и футболист, а ныне телекомментатор, политик, бизнесмен и экономист по прозвищу Псих (El Loco), которое нравится ему самому. Политические обозреватели классифицируют его идеологические и экономические взгляды как причудливую смесь правых, ультраправых, анархистских, либертарианских и консервативных идей. Сам Милей, считающий себя анархо-капиталистом и минархистом, говорит, что своими ориентирами в политике считает Дональда Трампа и бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару.

Дерзкий новичок Хавьер Милей, сторонник теорий заговора во всем на свете – от причин возникновения пандемии COVID-19 до мировых финансовых кризисов последних лет, – даже не появился, а с треском ворвался на традиционно закрытую политическую сцену Аргентины совсем недавно. Прозвище Псих (El Loco) закрепилось за ним еще с ранней юности из-за всегда эксцентричного раскованного поведения, когда он был фронтменом аргентинской рок-группы Everest, в основном игравшей каверы Rolling Stones. Сейчас символом своей президентской кампании Милей, вечно лохматый моложавый мужчина в кожаной куртке, обладатель красивых бакенбард, сделал бензопилу. В руках с ней он все время появлялся на телевидении и уличных митингах – в качестве символа намерений безжалостно урезать все госрасходы в случае победы и грядущего "расчленения политического истеблишмента".

Официальные итоги выборов ещё не оглашены. Однако после подсчета 98 (на середину дня 20 ноября) процентов протоколов Хавьер Милей, кандидат от либертарианской коалиции La Libertad Avanza ("Свобода наступает"), набирает более 56 процентов голосов избирателей. Его соперник во втором туре, перонист, министр экономики в нынешнем правительстве Серхио Масса, представляющий правящую левоцентристскую коалицию Unión por la Patria ("Союз за Родину"), получивший лишь 44 процента, уже признал поражение и пожелал успехов новому президенту. А вот действующий президент Аргентины Альберто Фернандес поздравлять Хавьера Милея, который вступит в должность 10 декабря, с победой не стал.

Выборы в Аргентине прошли на фоне катастрофического экономического кризиса, который постоянно усугубляется. Годовая инфляция в стране сейчас превышает 140 процентов, а двое из пяти аргентинцев живут в бедности. В 2019 году в Аргентине произошел еще один дефолт. С тех пор аргентинский песо потерял 92 процента стоимости, а уровень бедности вырос до 45 процентов. Именно этим, а также безусловно ярким ораторским талантом и необычностью и свежестью личности Милея, и еще величайшим раздражением большинства аргентинцев от того, что сменявшие друг друга по очереди во власти традиционные левые и правые партии так и не смогли дать им ничего, кроме обещаний, и объясняются в первую очередь результаты нынешних президентских выборов в Аргентине. Большинство отчаявшихся аргентинских избирателей, очевидно, решилось на самый крайний политико-социальный эксперимент – поскольку никаких иных вариантов и выходов они уже не видят.

Программа Милея, в 2021 году впервые избранного в Палату депутатов Национального конгресса Аргентины, наполнена в основном радикальными идеями и предложениями, в целом направленными на сокращение влияния государства и его полномочий до самого минимума, ограничивающегося защитой свобод и собственности граждан. Милей обещает на десятки процентов сократить государственные расходы и налоги, ликвидировать как институцию Центральный банк Аргентины (в одном из выступлений он обещал лично сжечь его главное здание) и заменить национальную валюту, аргентинское песо, долларом США. Он также обещает запретить аборты, сильно ослабить правила хранения и ношения огнестрельного оружия для всех граждан без исключения, а во внешней политике сохранить хорошие отношения только с теми странами, которые хотят "бороться против социализма", часто приводя в качестве примеров США и Израиль.

Также Милей отрицает существование глобального потепления, называя все научные исследования в этой области "социалистическим обманом, пропагандируемым неомарксистами". При этом Милей говорит, что его не интересует тема борьбы за равноправие ЛГБТ+ сообщества и однополых браков, к которым он равнодушен, так как это "не дело властей" и вообще любой брак он рассматривает как временный контракт, выступая в целом против браков как "навязанных институтов". Новый президент Аргентины несколько раз заявлял, что собирается ликвидировать 8 из 18 имеющихся в правительстве министерств, включая Министерство по делам женщин и разнообразия, и легализовать проституцию. Мультикультурализм и политическую корректность Хавьер Милей люто ненавидит, повторяя: "Я светловолосый голубоглазый мужчина средних лет, который не собирается просить прощения за то, что у него есть половой член".

До начала политической карьеры Хавьер Милей, более двадцати лет был профессором макроэкономики, экономики роста и микроэкономики, преподававшим в разных университетах, в Аргентины и за границей. Он – автор более пятидесяти научных трудов, периодически работавший также главным экономистом в нескольких национальных и международных государственных органах и в крупных транснациональных концернах и фирмах.

Во внешней политике Милей – откровенно консервативный политик, принципиальный жесткий антикоммунист и антисоциалист, близкий к испанской радикальной правой партии Vox ("Голос") и разным правым силам в Латинской Америке, называющий сторонников левых и прогрессистских идей и большей социальной роли государства "дерьмом", подписавший так называемую "Мадридскую хартию". Этот манифест, составленный мировым альянсом Foro Madrid, куда входят различные силы и персоны, от некоторых лидеров Республиканской партии США до кубинских и венесуэльских диссидентов, характеризует все левые, коммунистические и социалистические партии, движения и коалиции как врагов"Иберо-Америки", участвующих в "преступном проекте под покровительством кубинского режима".

Примечательно, что сразу после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Хавьер Милей торжественно вошел во Дворец Аргентинского национального конгресса с флагом Украины вместо бензопилы в руках, тем самым ясно продемонстрировав свою позицию в отношении начавшейся войны. А потом потребовал от теперь уходящего с поста президента Аргентины Альберто Фернандеса осудить действия российского президента Владимира Путина (чего тот не сделал), и раскритиковал президента США Джо Байдена за "слабость перед лицом Кремля".

Выступая вечером в воскресенье в Буэнос-Айресе перед сторонниками, когда результаты второго тура были фактически понятны, Милей в победной речи вновь резко раскритиковал традиционные аргентинские политические элиты, которые, по его словам, все последние десятилетия лишь паразитировали и обогащались за счет рядовых граждан, подчеркнув, что "сегодня нашему национальному упадку пришел конец".

Впрочем, закончил выступление новоизбранный президент довольно миролюбиво: "Я хочу сказать всем аргентинцам, всем политическим лидерам и всем тем, кто хочет присоединиться к новой Аргентине: вам будут рады". Вел он себя перед публикой в целом точно так же, как и всегда, чаще других повторяя (вперемешку с нецензурными ругательствами) еще один из своих вечных лозунгов: "Я пришел не пасти стадо, а разбудить в стаде львов!"