Зеленский принял представителя Ватикана и главу МИД Великобритании

В Киев с миротворческой миссией по поручению Папы римского Франциска прибыл кардинал Маттео Дзуппи. Архиепископ Дзуппи пробудет в столице Украины 5 и 6 июня, "поездка связана с особой миротворческой миссией, вверенной кардиналу", сообщило Радио Ватикана.



Ранее, 26 мая, госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин пояснил суть миротворческой миссии Дзуппи: непосредственной задачей миссии является не посредничество, а, скорее, создание подходящей атмосферы и помощь в том, чтобы двигаться в направлении мирного решения.



В понедельник 5 мая президент Украины Владимир Зеленский принял министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли. Президент Украины сказал гостю, что за последние недели состоялись его переговоры с премьер-министром Великобритании, и в прямом диалоге "были достигнуты очень важные договоренности". Зеленский особо отметил важность принятых Великобританией решений о передаче Украине крылатых ракет "Storm Shadow" и подготовке украинских пилотов, сообщает "Голос Америки".



Президент Украины и британский министр уделили отдельное внимание вопросам продвижения украинской формулы мира и подготовки глобального саммита, посвященного ее реализации. Обе стороны согласились с важностью участия в этом мероприятии как можно большего количества государств, в том числе и стран глобального Юга.

Ряд стран – Китай, ЮАР, Бразилия, Индонезия предложили свои миротворческие инициативы и планы по урегулированию военного конфликта между Россией и Украиной.

Наиболее известным ныне является мирный план, опубликованный МИД КНР в годовщину широкомасштабного вторжения России на территорию Украины. В документе двенадцать пунктов, среди которых о возобновлении мирных переговоров, прекращении боевых действий, и уважении суверенитета всех стран".

О мирном плане Индонезии стало известно из сообщений в СМИ. Официальная позиция Джакарты по этому вопросу не раскрыта. Представитель украинского МИДа Олег Николенко отметил, Россия должна уйти с украинских территорий, а Украина восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах. Альтернативных сценариев быть не может, – подчеркнул представитель МИД Украины в Facebook.

В прессе появились сообщения о готовности официальных лиц Южной Африки посетить Украину и Россию, чтобы инициировать начало мирных переговоров. Инициатива шести африканских государств состоит в том, чтобы предложить Украине согласиться на начало мирных переговоров с Россией, несмотря на то, что российские войска остаются на ее территории, разъясняется в публикации "Голоса Америки". Смотри также Блинкен: США против мирных инициатив, одобряющих оккупацию

Украинская формула мира



В декабре 2022 года, анонсируя формулу мира, президент Владимир Зеленский отметил, что в ней десять пунктов.



"От ядерной безопасности до восстановления территориальной целостности нашего государства, от энергетической безопасности до возвращения всех содержащихся на территории России военнопленных и депортированных. Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира. Мы должны вернуть украинский флаг во все города и общины Украины, обеспечить реальную ответственность государства-террориста за эту войну и должны обеспечить безопасность всем поколениям украинцев после завершения этой войны", – заявил президент Украины.