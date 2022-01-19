Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам с видеообращением, в котором призвал не паниковать из-за угрозы полномасштабного российского вторжения. По его словам, он искренне верит, что оно не начнётся.

По словам политика, военное вторжение России началось ещё в 2014 году и опасность масштабной войны появилась "не один день назад". Угрозы, по его словам, не стали больше, но вместо нападения на украинскую землю Москва "нападает на нервы" украинцев.

"Всем нашим гражданам, особенно пожилым, нужно это понять. Выдохнуть и успокоиться. Не бежать за гречкой и спичками. Что вам делать? Только одно: сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в своей армии, в нашей Украине", – заявил Зеленский. По его словам, новый год будет встречен гражданами "без паники, без ужаса и без войны".

Обращение Зеленского сделано на фоне многочисленных сообщений дипломатических и разведывательных источников западной прессы о возможной подготовке полномасштабного наступления российской армии на украинские позиции в 2021 году. Кремль подготовку к войне категорически отрицает, но продолжает стягивать войска в район конфликта, называя это своим законным правом.