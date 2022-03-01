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Зеленский призвал Россию прекратить бомбардировку до переговоров о прекращении огня

Владимир Зеленский, 1 марта 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна прекратить бомбардировку украинских городов до того, как начнутся переговоры о прекращении огня. Он сделал это заявление в интервью CNN и Reuters, которое прошло в бункера в Киеве, откуда Зеленский руководит вооруженными силами страны.

По словам президента Украины, в переговорах не будет достигнуто значительного прогресса, пока российские военные наносят удары по украинским городам. Первый раунд переговоров между странами прошел 28 февраля.

"Необходимо хотя бы прекратить бомбить людей, просто прекратить бомбить, а потом садиться за стол переговоров", – заявил Зеленский.

Он также призвал НАТО ввести бесполетную зону над территорией Украины, чтобы остановить российские военно-воздушные силы. По его словам, это будет превентивной мерой, которая не предполагает втягивание НАТО в конфликт.

Как утверждается, во время этого интервью стало известно о том, что российские войска нанесли два ракетных удара по телебашне в Киеве. В результате была разрушена аппаратная вещателя. По данным городских властей, погибли не менее 5 человек.

Вечером 1 марта президент США Джо Байден обсудил с Владимиром Зеленским помощь в организации безопасности и гуманитарную помощь. Байден отметил, что введенные против России санкции уже оказывают разрушительное воздействие.

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