В Киеве прогремели взрывы в районе столичной телебашни

В Киеве в районе телебашни прогремели взрывы. Удар был нанесен по аппаратной вещателя, в это время там находились люди сообщает агентство УНИАН.

Корреспонденты агентства передают, что телебашня не пострадала. Издание Kyiv Independent утверждает, что украинские телеканалы прекратили работу после удара. Вскоре власти планируют запустить резервное вещание.

В районе телебашни находится урочище Бабий Яр, где в период оккупации Украины немецкими войсками производили массовые расстрелы гражданского населения, в основном еврейского, цыганского происхождения, а также советских военнопленных.

Ранее во вторник Минобороны России предупредило о планах нанести удар по ряду военных объектов СБУ в Киеве, откуда якобы идут информационные атаки на Россию. Ведомство призвало граждан Украины, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома.