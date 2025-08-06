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Зеленский обсудил с Трампом встречу Путина и Уиткоффа в Кремле

Президент Украины Владимир Зеленский в среду обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом итоги переговоров в Кремле спецспосланника Трампа Стива Уиткоффа с главой российского государства Владимиром Путиным.

"Наша совместная позиция с партнёрами абсолютно ясна: война должна закончиться. И это должно быть честное завершение. В разговоре также приняли участие европейские лидеры, и я благодарен каждому из них за поддержку. Мы обсудили то, что было озвучено в Москве. Украина обязательно защитит свою независимость. Нам всем нужен долгий и надёжный мир. Россия должна закончить войну, которую сама и начала. Спасибо всем, кто поддерживает Украину", - написал Зеленский в социальных сетях.

Разговор состоялся, когда Зеленский возвращался в Киев из Сумской области после посещения расположения полка ВСУ, ровно год назад первым вошедшего в Курскую область в рамках начатой 6 августа 2024 года крупной войсковой операции на территории России.

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