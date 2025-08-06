В Кремле завершилась встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа

В Кремле завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Она длилась чуть больше двух с половиной часов и, предположительно, была посвящена ультиматуму президента США Дональда Трампа, выдвинутому Москве.

Трамп требует от России до 8 августа заключить перемирие с Украиной. Перед встречей источник газеты Financial Times утверждал, что президент США будет "в ярости", если визит Уиткоффа не принесёт никаких результатов.

Встреча Путина с Уиткоффом в Москве стала пятой за полгода. Она могла быть самой короткой из всех, подсчитало издание "Агентство".

Никаких подробностей о встрече сразу по её завершении стороны не представили, пресс-конференции по итогам не было.

Встречавший Уиткоффа в аэропорту Внуково спецпредставитель Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам переговоров написал в соцсети X, что "диалог [между странами] восторжествует".

Помощник Путина Юрий Ушаков в телеэфире канала "Звезда" назвал состоявшийся разговор "весьма полезным и конструктивным". По его словам, в разговоре обсуждались "украинский кризис" и "перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией".

"С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы,— заявил Ушаков. — Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа".

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