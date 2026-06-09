Зеленский: Путин лгал Трампу на Аляске. Россия не побеждает в войне

То, что США и Россия на саммите в Анкоридже решили обсудить Украину без участия Украины, было ошибкой, в особенности для Соединённых Штатов, поскольку привело к ослаблению позиции США. Об этом заявил в интервью британской газете The Guardian президент Украины Владимир Зеленский. Он опубликовал ряд своих цитат, а The Guardian публикует пересказ интервью.

Зеленский в частности отметил, что считает, что российский президент Владимир Путин лгал президенту США Дональду Трампу. "Я всегда говорил президенту Трампу, что Путин лжёт. Он играет с вами, с Белым домом", - сказал Зеленский. При этом он поблагодарил американцев за поддержку Украины, а администрацию Трампа - за дипломатические усилия.

В Москве спустя почти год после встречи на Аляске продолжают ссылаться на то, что там якобы были достигнуты некие договорённости о судьбе Украины, которые Украина (и США как их гарант) не выполнили. Чаще всего утверждается, что речь шла о передаче под контроль России Донецкой области. При этом прямо об этом в Москве не говорят, а Трамп такие договорённости отрицал.

Как пишет The Guardian, Зеленский "считает, что крупнейшая война в Европе со времён 1945 года постепенно поворачивается в пользу Украины". "Мы не можем сказать, что Россия проигрывает эту войну. Но мы можем сказать, что они день за днём теряют инициативу", - утверждает президент Украины. Помимо прочего, он отметил, что Россия становится всё более изолированной и на международной арене, теряя влияние и в таких странах, как Армения и Азербайджан. "Они в изоляции в Европе и изолированы от Соединённых Штатов. Так что они одни", - заявил Зеленский о России.

Говоря о перспективах мирного урегулирования, Зеленский отметил: "Победа в этой войне - это когда российское общество осознает, что война ужасна, что это трагедия не для кого-то где-то, а для самих россиян. И я думаю, что сейчас такой момент". Дальнобойные удары, в том числе по Москве и Петербургу, по словам Зеленского, могут заставить жителей России почувствовать, что такое война.

Зеленский также отметил, что "вокруг Путина есть разные люди. Половина хочет продолжать эту войну. Половина хочет её остановить". Ко второй половине, по его словам, относятся в том числе представители бизнеса. В этом контексте Зеленский рассказал о своей майской встрече в Киеве с российским бизнесменом Романом Абрамовичем. По словам президента Украины, он передал Абрамовичу, что Киев никогда не отказывался от переговоров с Россией, но не отдаст свои территории. Ранее Владимир Путин, не называя Абрамовича по имени, также рассказал о его поездке в Киев. При этом он отверг предложение Зеленского о личной встрече, переданное через Абрамовича и затем высказанное в открытом письме.

Как рассказал Зеленский, на встрече он как бы в шутку спросил Абрамовича, почему тот не привёз деньги от продажи футбольного клуба "Челси", который согласно условиям сделки должны пойти на помощь Украине, но пока не были перечислены.

Также президент Украины отметил, что говорил с европейскими партнёрами об усилении санкций против России и финансовой поддержки Украины, в частности выделении средств для перевода украинской армии на контрактную основу, что позволило бы избежать всеобщей мобилизации и связанной с ней напряжённости в обществе.

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