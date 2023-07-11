Зеленский раскритиковал страны НАТО за нерешительную позицию

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал страны-участницы НАТО за нерешительную позицию в вопросе предоставления Украине членства в альянсе. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Зеленский заявил, что по пути на саммит НАТО в Вильнюсе власти Украины получили сигналы о том, что определенные формулировки обсуждаются без её участия. "Я хочу подчеркнуть: это формулировки только по приглашению, а не по членству Украины. Беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок ни для приглашения (!), ни для членства Украины. Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса", – говорится в сообщении украинского президента.

По мнению Зеленского, такие сигналы свидетельствуют о том, что готовности пригласить Украину в НАТО или сделать её членом альянса нет. "Значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и в дальнейшем продолжать свой террор." - заявил Зеленский.

Ранее президент США Джо Байден в интервью Си-эн-эн заявил, что Украина ещё не готова к членству в НАТО. По его словам, Североатлантический альянс сможет рассмотреть её принятие в организацию только после окончания войны. Байден сослался на статью устава НАТО о взаимной обороне, которая обязует членов НАТО защищать "каждый дюйм территории друг друга", что, по словам президента США, означает, что если война продолжится, то все страны НАТО будут находиться в состоянии войны с Россией. На отсрочке вступления Украины в альянс, опасаясь, что это может привести к войне с Россией, настаивает и Германия.