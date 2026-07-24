Зеленский рассказал, в какой момент улучшились его отношения с Трампом

Личные отношения между президентами Украины и США существенно улучшились с момента их завершившейся конфликтом встречи в Белом доме в феврале 2025 года, а поворотным моментом стала встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в соборе святого Петра в Ватикане в апреле прошлого года. Об этом Зеленский сказал в интервью консервативному блогеру, стороннице Трампа Лоре Лумер. Она опубликовала фрагмент интервью.

"У нас был первый переломный момент в Риме, в Ватикане. Это была недолгая встреча, но я всегда говорил, что, на мой взгляд, это был исторический момент, потому что за 15–20 минут мы изменили наши отношения. Он услышал меня, а я его", – сказал Зеленский, подчеркнув, что во время встречи рядом никого не было. Президент Украины подчеркнул, что "счастлив", поскольку от его отношений с Трампом зависит жизнь многих людей.

Президент США репостнул видео в соцсети Truth Social, написав: "Очень хорошо!"

Зеленский также рассказал, что во время своего последнего визита в Вашингтон получил от Трампа знаменитый символ его движения MAGA - красную бейсболку. Лумер пообещала попросить Трампа передать ещё некоторое количество бейсболок для сотрудников офиса Зеленского. "Возможно, их придется доставить с помощью высокотехнологичного дрона, поскольку воздушное пространство над Украиной всё ещё закрыто", - пошутила она.

Также Лумер написала, что Зеленский в ходе интервью подтвердил ей, что посетит на следующей неделе Вашингтон. Он примет участие в прощании с умершим недавно сенатором Линдси Грэмом. Ожидается его встреча с Трампом.



Лора Лумер - крайне правая американская активистка и блогер. В прошлом она была выразителем мнения американских изоляционистов, требовавших прекратить поддержку Украины, и даже высказывалась в поддержку России. Ещё до российского вторжения она опубликовала несколько колонок на RT. В последнее время она заявляет, что пересмотрела свои взгляды, и обвиняет Россию в частности в поддержке Ирана. На днях она приехала в Киев, побывала в Буче, в Киево-Печерской лавре, пострадавшей недавно при российском ударе, и встретилась с Зеленским. Лумер заявляет о поддержке Украины и призывает и других сторонников MAGA последовать её примеру.