"Россия нам не друг". Лора Лумер на стороне Украины

"Я не в России, потому что я не пропагандист". Этим постом Лора Лумер, крайне-правая американская активистка, тесно связанная с движением MAGA, и ярая сторонница президента Трампа, сообщила о поездке в Украину, где она раскаялась в прежних взглядах на войну и Россию.

Это произвело впечатление на многих в Украине – но непонятно, можно ли из этого вычитать какое-то изменение позиций в администрации Дональда Трампа.

Хроника поездки в постах в X

Лумер долгое время была выразителем мнения американских изоляционистов, требовавших прекратить поддержку Украины.

"Мы не воюем с Россией. Когда я вижу, как наши политики плюют на американских налогоплательщиков (которым и так тяжело) и отправляют 100 миллиардов наших долларов Украине, мне противно. В такой ситуации почему бы не болеть за Россию?" – писала она в декабре 2022 года.

И вот она приехала в Киев с явно другими взглядами.

Глава RT Маргарита Симоньян прокомментировала поездку Лумер так: "Нам нравились ее колонки для RT в своe время".

Лумер ответила:

"В 2021 году я написала несколько статей для RT, но с тех пор осознала, насколько разрушительна российская дезинформация и как Россия сотрудничает с главными противниками Америки... Россия перешла черту, поддержав Иран… У меня больше нет положительного мнения о России. Я сделаю все возможное, чтобы MAGA осознала эту пропаганду… Россия не делает ничего положительного для Америки, и, честно говоря, меня тошнит от вашей пропаганды в интернете… Я рада быть здесь, в Украине".

В следующем посте Лумер пишет о своих прежних высказываниях: "Я действительно говорила эти вещи об Украине и Зеленском, и не удаляю свои посты, потому что поняла, что была неправа. Я была распропагандирована российскими медиа в соцсетях. Поэтому я приехала в Украину, чтобы увидеть страну своими глазами".

Далее Лумер пишет, что видела фото из Бучи, массовые захоронения и фото украинских военных, которым в российском плену вырезали свастику на лбах. "И кто нацисты? Мне лгали годами. Я поняла, что Украина и Зеленский не являются апологетами джихада… а Россия и Путин – являются! Я была неправа".

Лумер опубликовала фото обеда в McDonalds в Киеве (хотя обычно она говорит, что "никогда не ест фастфуд") в качестве знака поддержки: "Три дня назад Россия выпустила 40 баллистических ракет по Киеву, поразив гражданские районы украинской столицы и старейший McDonalds в Украине. Киевский McDonald’s, открытый в 1997 году, пострадал как минимум семь раз с начала полномасштабного вторжения".

Вечером 21 июля: "Только что пережила свой первый воздушный налет в Украине. Вой сирен. Для каждого украинца это происходит каждый день. Чувствую себя сволочью из-за того, что последние 5 лет принижала страдания украинцев".

Она посетила Лавру, подвергшуюся удару в июне, и опубликовала видео, написав в посте "Путин атаковал дроном Иисуса Христа".

Реакции на поездку

Офис президента Зеленского написал: "Очень важно, что Лора Лумер находится в Украине и видит все своими глазами. Нет лучшего способа сформировать информированное мнение, чем через личный опыт". В ответ она поблагодарила украинского президента.

Нэйт Вэнс, двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса, который два с половиной года добровольцем воевал в рядах ВСУ, написал, что видит ехидные замечания по поводу визита Лумер в Киев, но "чтобы переоценить свои убеждения, требуется много времени на самоанализ. Требуется много силы духа, чтобы посмотреть на людей и спокойно сказать: "Я был неправ". Это хорошая вещь… Если вы поддерживаете дело Украины, вам следует расширять [коалицию ее сторонников - РС]. Я говорю "добро пожаловать".

Кто такая Лумер

Лумер – уроженка Аризоны, ей немногим более 30, она училась журналистике, известна провокативным стилем и склонностью к конспирологии. Выдвигалась в Конгресс США от республиканцев, стала страстной последовательницей Дональда Трампа. У нее огромная аудитория, но ее считают влиятельной и потому, что у нее есть прямой контакт с президентом США. Она провозгласила себя "принудителем к лояльности" Трампу и сообщает ему о людях в администрации, которые, с ее точки зрения, не полностью верны его политике.

Трамп о ней отзывается так: "Ее считают радикальной, но я думаю, что Лора Лумер – очень хороший человек. Я знаю ее давно… и считаю патриоткой... Она мне нравится".

В профайле Лумер значится "напористая еврейка", она ярая сторонница Израиля и противница Ирана, настроенная крайне антиисламски.

У Лумер, как и у многих людей в МАГА, довольно сложная система взглядов. Изоляционисты, сторонники лозунга "Америка прежде всего", при этом в большинстве готовы поддержать иностранные военные операции, инициированные нынешним президентом США. И нынешняя война США с Ираном, вероятно, привела Лумер в противоречие с прежней поддержкой России. А аргументы, которые она теперь выдвигает, звучат сообразно ее взглядам.

"Россия нам не друг", пишет Лумер. "Россия поддерживает Иран… продвигает коммунизм и многополярность ради уничтожения Запада…Россия сотрудничает с исламскими террористами в Чечне с целью совершения джихада против христиан и евреев".

Украина же, по ее словам - партнер, включая производство дронов.

Лумер приглашает сторонников MAGA пересмотреть прежние взгляды на Россию – и заодно ведет войну с другим крайне-правым инфлюенсером Такером Карлсоном, (ставшим из сторонника резким критиком Трампа и известным интервью с Путиным). Она сравнивает его слова с высказываниями российского "патриотического" мыслителя Александра Дугина

Внутренняя политика США

"Воздушные сирены вполне могут стать будущим Америки, если мы не начнем требовать от наших законодателей ужесточения мер против коммунизма и многополярности... Ось зла быстро движется вперед".

То, что говорит Лумер, созвучно риторике республиканцев перед предстоящими осенью выборами в Конгресс, которые вызывают в партии тревогу из-за падения популярности Трампа. У демократов в праймериз – волна откровенно левых, прогрессистских кандидатов, которые сами себя могут описывать как "демократические социалисты". Однако республиканцы отзываются о них как коммунистах – и склонны сделать "коммунистическую угрозу" одной из основных тем кампании. Президент Трамп также заговорил о "коммунистах".

То, что среди видных демократов-прогрессистов есть мусульмане, в частности, мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани и популярный врач и политик Абдул Эль-Сайед, дает Лумер еще одно измерение для ее атак: она борется с "исламскими коммунистами".

Взгляды на Россию и Украину. Проверка реальностью

Лора Лумер, с ее изменившимся мнением о России, теперь близка к позиции большинства американцев. Судя по опросу Pew, 80+ процентов, в обеих политических партиях, отрицательно относится к России и ее лидеру. Около 30 процентов считают, что Америка оказывает Украине недостаточно помощи, четверть – что в самый раз. Пятая часть считает, что слишком много.

Примечательно, что в ответ на вопрос, поддерживает ли она теперь массивную помощь США Украине, Лумер написала, что поддерживает "поражение коммунизма", и что американцам нужна дискуссия, как это должно выглядеть.

Возможно, изменение позиции Лумер отражает политический дрейф МАГА. Хотя, даже при ее контактах с Трампом, это вряд ли является надежным признаком изменения позиции администрации Белого дома по вопросу войны в Украине. Издание Foreign Affairs недавно писало, что высокопоставленные американские чиновники, похоже, все больше воодушевляются Украиной, и это потенциально может проложить путь к усилению поддержки. Однако прошлый опыт подсказывает, что нужно с осторожностью подходить к подобным ожиданиям.

Пока же госсекретарь США Марко Рубио вновь встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы, в частности, обсудить войну – хотя в России сильно разочарование "духом Анкориджа".

Politico утверждает со ссылкой на неназванные источники, что осенью готовится весьма необычный визит – поездка директора ФБР Каша Пателя в Россию "на фоне продолжающегося противостояния Вашингтона и Москвы по поводу войны на Украине, когда американские законодатели требуют введения новых жестких санкций против России".

Лумер, впрочем, атаковала Пателя после этой новости: "Наш директор ФБР, который был незарегистрированным лоббистом Катара, направляется в Россию в то время, как Белый дом готовится ввести дополнительные санкции против России, которая поставляет Ирану оружие для убийства американских солдат".