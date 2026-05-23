Зеленский: Россия готовится ударить по Украине ракетой "Орешник"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила данные, в том числе от американских и европейских партнёров, о подготовке Россией удара с применением баллистической ракеты средней дальности "Орешник".



По словам Зеленского, информация проверятся. При этом, как отметил президент Украины, есть признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в частности, по Киеву, с применением различного вооружения.

Зеленский добавил, что Украина готовит ПВО настолько, насколько это возможно, и будет отвечать "совершенно справедливо на каждый российский удар". Украинский президент также призвал граждан "сознательно реагировать" на сигналы воздушной тревоги начиная с 23 мая.

Москва заявление Зеленского пока не комментировала. 22 мая президент России Владимир Путин назвал атаку по колледжу и зданию общежития в Старобельске терактом и поручил Минобороны подготовить предложение в ответ на удар.

Генштаб ВСУ вечером 22 мая опубликовал заявление, в котором сообщил, что украинские военные "наносят удары по военной инфраструктуре и объектам, используемым в военных целях, строго соблюдая нормы международного гуманитарного права", а в ночь на 22 мая удар был нанесен по одному из штабов российского спецподразделения "Рубикон", который находится в районе Старобельска.

Впервые об ударе "Орешником" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепре Владимир Путин заявил 21 ноября 2024. Позднее Путин сказал, что у России есть запас таких ракет, готовых к применению, а их серийное производство уже организовано.

Второй раз российские военные применили "Орешник" в ночь на 9 января 2026 года. В Минобороны России тогда заявили, что в результате удара был выведен из строя Львовский авиационно-ремонтный завод.