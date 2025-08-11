Зеленский: Россия не снижает давление и не считает потери

Президент Украины Владимир Зеленский, подводя военные и политические итоги прошлой недели, заявил, что российская армия "не снижает давление и не считает свои потери".

"Ещё одна неделя завершилась без каких-либо попыток России согласиться с многочисленными требованиями мира и остановить убийства. Только за одни прошедшие сутки на фронте произошло 137 боевых столкновений, и так — каждый день. В частности, только в зоне ответственности одной только нашей 32-й отдельной механизированной бригады в Донецкой области, на Покровском направлении, за неделю, с 4 по 10 августа, уничтожено 209 оккупантов. И это результат лишь одной нашей бригады", - написал Зеленский в социальных сетях.

По его словам, за этот же период времени — за прошедшую неделю — россияне применили против Украины более тысячи авиабомб, почти 1400 ударных дронов, ракетные удары также продолжаются. "Так выглядит ситуация на войне. И ситуация в дипломатии должна быть соответствующей", — отметил Зеленский.

"Россия затягивает войну, а значит, заслуживает более сильного давления со стороны мира. Россия отказывается прекращать убийства, а значит, не должна получать для себя никаких наград или выгод . И это не просто моральная позиция — это рациональная позиция. Уступки не убеждают убийцу", — подчеркнул президент Украины.