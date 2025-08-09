Зеленский: "наши сигналы услышаны, опасности учтены"

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в субботу вечером с видеообращением, в котором прокомментировал итоги встречи советников по национальной безопасности ряда стран Европы, Украины и США в Чивнинге - загородной резиденции министра иностранных дел Великобритании.

Во встрече принимал участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, судя по опубликованным фотографиям, с Вэнсом встретились глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров.

"Были переговоры с представителями служб безопасности США и Европы — Украина, США, вице-президент Пенс, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Финляндия, Польша. Встреча прошла конструктивно, наши сигналы услышаны, опасности учтены", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия сама должна положить конец войне, которую начала. "Украина и все наши партнёры одинаково понимают необходимость немедленного прекращения огня и остановки убийств. Единственный субъект, который этому противостоит, — это Путин. Его единственная карта — продолжать убивать, пытаясь продать прекращение смертей по максимальной цене. Важно, чтобы никого это не вводило в заблуждение. Мы не желаем просто прекращения огня где-то в будущем, через месяцы — нам нужен реальный и длительный мир, и именно сейчас. Президент Трамп говорил мне об этом, и я полностью поддерживаю его позицию", - заявил Зеленский.

По его словам, контакты с американской стороной продолжаются почти круглосуточно, но не все детали раскрываются публично. "Тактику Путина видят все: он боится санкций и делает всё, чтобы избежать их. Он пытается заменить паузу в войне и убийствах на легализацию оккупации нашей земли. Путин хочет повторно получить территориальную добычу. Ему дали взять Крым, и это привело к оккупации Донецкой и Луганской областей. Он не понёс превентивного наказания, когда сосредоточил войска у наших границ. Это стало причиной полномасштабной войны и дальнейшей оккупации части Украины. Сейчас Путин хочет, чтобы ему простили захват юга Херсонщины, Запорожья, всей Луганщины, Донбасса и Крыма. Вторую попытку разделения Украины Россия не получит. Мы знаем Россию — где вторая попытка, там будет и третья. Поэтому мы стоим твёрдо на своих позициях", - сказал Зеленский.

В субботу Зеленский также провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьером Британии Киром Стармером, премьер-министром Испании Педро Санчесом, премьер министром Эстонии Кристеном Михалом и премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Всех их президент Украины поблагодарил за поддержку. "Чтобы ответить России на её желание затянуть войну и собрать больше территориальных трофеев, мы должны действовать мудро и скоординированно", — отметил Зеленский в комментарии по поводу разговора со Стуббом. Макрон после беседы с президентом Украины заявил, что будущее Украины не может решаться без участия украинцев.



