Зеленский сообщил о появлении дронов из Венгрии в небе Украины

Александр Сырский и Владимир Зеленский (архивное фото)
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о появлении в воздушном пространстве страны дронов из Венгрии.

"Главнокомандующий доложил о недавних инцидентах с дронами на украинско-венгерской границе. Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство разведывательных дронов, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку промышленного потенциала в украинских приграничных районах. Поручил проверить все имеющиеся данные и незамедлительно доложить по каждому зафиксированному факту", - написал Зеленский в социальных сетях после доклада Сырского.

В ответ на это сообщение министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского в "антивенгерских настроениях". "Президент Владимир Зеленский начинает сходить с ума от cвоей антивенгерской одержимости. Теперь он начал видеть то, чего нет", – написал Сийярто в социальной сети X.

Позиция Венгрии по войне в Украине отличается от позиции большинства стран ЕС. В Будапеште выступают против военной поддержки Киева и отказываются от критики России, Венгрия продолжает активно закупать российские энергоресурсы и нередко блокирует введение новых санкций Европейского союза против Кремля. Такая позиция усиливает напряженность в венгерско-украинских отношениях.



