Зеленский стал первым иностранным гостем нового премьера Британии

Президент Украины Владимир Зеленский 27 июля посещает Великобританию. Он стал первым зарубежным гостем нового британского премьера Энди Бернема, занявшего свой пост неделю назад.

Бернем и Зеленский уже говорили по телефону, а британский премьер подчёркивал, что поддержка Украины со стороны Лондона остаётся неизменной.

Ожидается, что лидеры посетят военно-морскую базу, где встретятся с примерно 200 украинскими военными, которые сейчас находятся в Британии и участвуют в учениях, посвящённых морской безопасности.

По сообщениям британских СМИ, Бернем в ходе встречи объявит о передаче Украине прав на производство систем электронной борьбы Stone Cloak. Эта система направлена на противодействие системам радиоэлектронной борьбы и призвана увеличить эффективность использования беспилотников.

В преддверии визита Зеленский дал интервью британской телекомпании Sky News. В нём он вновь заявил, что президент России Владимир Путин, по его мнению, "не готов остановить эту войну" и готовится к мобилизации. "Он хочет сделать это после выборов в Думу 21 сентября. Он хочет усилить мобилизацию. Не открыто, потому что боится своего общества, но он сделает это в начале октября, если мы не создадим ему проблем с логистикой, оружием, бензином, дизелем и если наши партнеры не введут тотальные санкции за его агрессию", – отметил Зеленский. Он также сказал, что не боится угроз со стороны Ирана, который пригрозил ответом за удар по иранскому судну в Каспийском море, поскольку, по мнению Зеленского, и Иран, и Северная Корея уже участвовали в войне против Украины, поставляя России оружие, а в случае с КНДР и направляя солдат.

Зеленский посещает Британию на пути в Соединённые Штаты. В Вашингтоне 28 июля должна состояться его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Он также посетит церемонию похорон сенатора Линдси Грэма, бывшего видным сторонником Украины.