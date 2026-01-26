Зеленский: Украина готовится к новым встречам с США и РФ на этой неделе

Украинская делегация, принявшая участие в переговорах с представителями США и России в Абу-Даби 23 и 24 января, "готовится к новым трёхсторонним встречам на этой неделе". Об этом написал в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее со ссылкой на источники СМИ писали о том, что новая встреча в трёхстороннем формате может пройти 1 февраля. Зеленский пишет о "встречах" во множественном числе, но не приводит подробностей.

Как написал в соцсетях президент Украины, утром в понедельник он принял доклад украинской переговорной группы. Согласно докладу, на встречах в Абу-Даби стороны обсудили спектр важных вопросов, которые нужны для окончания войны. Как отметил Зеленский, "говорили и о сложных политических вопросах, которые до сих пор не решены. Ранее Зеленский отмечал, что по итогам встречи "проблемных вопросов стало меньше".

Источники в администрации США, которых цитируют Reuters, Axios, Politico и другие СМИ, заявили о том, что встречи прошли конструктивно, и стороны продвинулись при обсуждении технических вопросов, связанных с прекращением боевых действий. В то же время, позиции сторон по вопросу территорий остаются разными: Украина не согласна с российским требованием о выводе войск из подконтрольных ей районов Донецкой области.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что "работа на экспертном уровне будет продолжена" "в течение недели". Прошедшую встречу в Абу-Даби Песков назвал "началом работы на экспертном уровне". Российскую делегацию возглавлял глава военной разведки ГРУ, с украинской же стороны, помимо экспертов, участвовали и высокопоставленные политики, в том числе главы Офиса президента и Совета национальной безопасности и обороны.

Российский президент Владимир Путин лично переговоры пока не комментировал.