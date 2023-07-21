Зеленский уволил посла Украины в Лондоне Вадима Пристайко

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку украинского посла в Лондоне Вадима Пристайко. Соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства. Причины увольнения в нём не указаны.

Ранее Пристайко раскритиковал слова Владимира Зеленского о благодарности министру обороны Великобритании Бену Уоллесу.

На саммите НАТО в Вильнюсе на прошлой неделе Уоллес призвал Украину активнее благодарить партнеров за оказанную военную поддержку, вместо того, чтобы постоянно ставить новые требования. Уоллес вспомнил, что в прошлом году, когда он потратил 11 часов, чтобы приехать в Киев, ему сразу выдали список необходимого оружия, он сказал: "Знаете, мы не Amazon".

Комментируя эти слова британского министра на пресс-конференции по итогам саммита, Владимир Зеленский сказал, Украина всегда была очень благодарна за помощь, в том числе от Великобритании. По словам Зеленского, он просто не знает, как ещё нужно благодарить. "Пусть он напишет мне … Можем утром просыпаться и благодарить министра лично," - сказал президент Украины.

На следующий день украинский посол Пристайко, выступая в эфире Sky News, назвал слова Зеленского "нездоровым сарказмом".

По мнению дипломата, Украине не стоит показывать России, что между ней и западными партнерами могут быть какие-то недоразумения. "Саркастический комментарий британского министра о Amazon, получил такой же саркастический ответ президента Зеленского. Но я уверен, что сарказм между дружественными странами не нужен!" - сказал Пристайко "Украинской правде".

Позже министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал в фейсбуке, что его слова о недостаточной благодарности со стороны Украины были "частично искажены".