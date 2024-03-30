Зеленский уволил своего помощника Шефира - бывшего коллегу по КВН

Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего первого помощника Сергея Шефира, а также несколько советников и уполномоченных. Указы об этом были опубликованы вечером в пятницу и утром в субботу.

Шефир является сооснователем "Студии Квартал-95", играл в команде КВН "Запорожье – Кривой Рог – Транзит", где также выступал Зеленский. Был продюсером сериала "Слуга народа", в котором Зеленский сыграл роль президента Украины. Впоследствии был одним из лидеров избирательного штаба Зеленского, на должность первого помощника его назначили в 2019 году, после победы Зеленского на выборах.

Президент Украины также уволил двух заместителей главы Офиса президента Андрея Ермака - Андрея Смирнова и Алексея Днепрова - и назначил на их место Ирину Мудрую и Елену Ковальскую. С постов внештатных советников Зеленский уволил Олега Устенко, Сергея Трофимова и Михаила Радуцкого, с должности уполномоченного президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины уволена Алена Вербицкая, а с должности уполномоченного президента по вопросам волонтёрской деятельности - Наталья Пушкарёва.

С чем связаны отставки, официально не сообщается.

Несколькими днями ранее был уволен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, а ещё раньше - в начале марта - Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный. Тогда Зеленский заявлял о необходимости "большой перезагрузки" власти.