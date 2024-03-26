Зеленский сменил секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку секретаря Совет национальной безопасности и обороны страны Александра Данилова. Тот занимал эту должность с 2019 года и был известен, в частности, радикальной риторикой.

В 1990-е Данилов был мэром Луганска, на президентских выборах 2004 года возглавил Луганский штаб Виктора Ющенко, и позже стал губернатором Луганской области. Он два года был народным депутатом Украины от Блока Юлии Тимошенко.

В указе Зеленского не говорится о причинах отставки. Она не анонсировалась заранее. В январе журнал Economist писал, что на место Данилова может быть назначен тогдашний командующий украинской армией Валерий Залужный. Он действительно был отправлен в отставку, но после этого занял должность посла Украины в Великобритании.

На его должность назначен глава Службы внешней разведки страны, 51-летний Александр Литвиненко, говорится в указе, размещённом на сайте президента Украины. Литвиненко руководил разведкой с 2021 года, а с 2014 по 2019 год был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

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