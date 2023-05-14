Зеленский в Берлине встретился с президентом и канцлером Германии

Президент Украины Владимир Зеленский посещает с визитом Германию. В Берлине он встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

"В самое сложное время в современной истории Украины Германия доказала, что она настоящий друг и надежный союзник, который со всей решимостью стоит на одной стороне с украинским народом в борьбе за защиту свободы и демократических ценностей", - написал Зеленский в книге почётных гостей президентской резиденции, - "Вместе мы победим и вернем мир в Европу".

Позднее прошли переговоры президента Украины с федеральным канцлером Олафом Шольцем.

В центре германской столицы в связи с визитом Зеленского введены повышенные меры безопасности и перекрыто движение транспорта.

Президент Украины прибыл в Берлин в ночь на воскресенье из Италии, его самолёт сопровождали истребители германских ВВС. "Берлин. Оружие. Крупный пакет. ПВО. Реконструкция. ЕС. НАТО. Безопасность" - написал Зеленский в телеграме после прибытия в Германию о темах будущих переговоров.

Под крупным пакетом имеется в виду пакет германской военной помощи Украине на сумму около 2,7 миллиардов евро, о котором было объявлено накануне.

Из Берлина Зеленский и Шольц, как ожидается, отправятся в город Ахен на западе Германии. Там президенту Украины вручат премию имени Карла Великого за вклад в европейское единство.

Накануне президент Украины в Италии встретился с руководителями этой страны, а также с папой римским Франциском.