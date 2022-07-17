Зеленский в годовщину крушения "Боинга": "Россия продолжает сеять горе"

Сегодня восьмая годовщина катастрофы самолёта "Малайзийских авиалиний" над Донбассом, жертвами которой стали 298 человек. "Боинг" выполнял рейс MH17 Амстердам-Куала-Лумпур. Международное следствие пришло к выводу, что лайнер был сбит из российской установки "Бук" с территории, подконтрольной поддерживаемым Россией сепаратистам. В Амстердаме вскоре должен завершиться судебный процесс по делу о катастрофе. Москва обвинения отвергает.

Австралия и Нидерланды, чьи граждане находились на борту, ответственность за катастрофу возлагают на Россию, поскольку считают доказанным, что самолёт был сбит из российского комплекса "Бук". Большинство погибших на борту самолёта, – граждане Нидерландов, погибли также более 30 граждан Австралии. Европейский союз в заявлении в преддверии годовщины призвал Россию признать свою ответственность за случившееся и сотрудничать с тем, чтобы определить конкретных виновников трагедии.

В Амстердаме заочно судят троих россиян и гражданина Украины, в их числе бывший командир сепаратистов, в прошлом полковник ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин). Сам он заявлял, что "ополчение (то есть сепаратисты) "Боинг" не сбивало", но не говорил, кто его сбил. Подсудимых могут за их роль в катастрофе приговорить к срокам вплоть до пожизненного. Однако никто из них, как следует из материалов дела, не отдавал непосредственный приказ сбить "Боинг" и не выполнял его. Поиски ответственных за это продолжаются.

Президент Украины Владимир Зеленский в восьмую годовщину крушения самолета МН17 заявил, что Россия продолжает "сеять горе и смерть на украинской земле", и выразил надежду, что все виновные в этом понесут наказание.