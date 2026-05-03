Зеленский: в Новороссийске были атакованы 2 танкера теневого флота

Президент Украины Владимир Зеленский утром 3 мая заявил в соцсетях, что украинские военные поразили два танкера российского так называемого теневого флота возле порта Новороссийск в Чёрном море.

По словам Зеленского, операцию провели СБУ и ВМС Украины под руководством главы Генштаба Андрея Гнатова. Зеленский также опубликовал видео, на котором видно приближение, по всей видимости, морского беспилотника к большому судну - вероятно, танкеру.

Когда именно это произошло, Зеленский не сообщил, не приводятся также названия танкеров и предположительно нанесённый им ущерб. Президент Украины, однако, отметил, что "эти танкеры активно использовались для перевозки нефти. Теперь не будут".

Генштаб ВСУ пока официально не сообщал об операции. Российские власти также не публиковали никаких сообщений. В Новороссийске утром 3 мая объявлялась ракетная опасность, однако вскоре был дан отбой. Последние известные масштабные удары по Новороссийску наносились в начале апреля - тогда был поражён нефтеналивной терминал и порт "Шесхарис", а также, как утверждают украинские военные, повреждены российские фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".