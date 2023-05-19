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Зеленский в Саудовской Аравии поговорит о Крыме

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Об этом он сообщил в соцсетях. Заранее о визите не сообщалось.

Как сообщил Зеленский, он намерен выступить на саммите Лиги арабских государств, а также встретиться с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом и другими арабскими лидерами. Главной темой обсуждений будет, по словам Зеленского, освобождение и возвращение политзаключённых, жителей аннексированного Крыма и других оккупированных Россией территорий. "Большинство тех, кого коснулись репрессии в Крыму - мусульмане" - отметил Зеленский. В составе его делегации лидер крымских татар Мустафа Джемилев.

Это первый в истории визит президента Украины в Саудовскую Аравию. Многие арабские государства занимают нейтральную позицию в войне России против Украины. Они поддерживают территориальную целостность Украины, но при этом не присоединяются к санкциям, введённым против Москвы.

Пока окончательно неясно, отправится ли затем Зеленский в Японию, где проходит саммит G7. Ряд ведущих западных и японских СМИ ранее сообщили, что Зеленский приедет в Японию лично, и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов также намекнул на это.

Однако в пятницу утром пресс-служба СНБО заявила, что Зеленский примет участие в саммите в формате он-лайн. Сам Зеленский это не комментировал.

Факт его приезда в Эр-Рияд, тем не менее, может свидетельствовать о том, что Зеленский всё же отправится в японскую Хиросиму. Агентство Bloomberg утверждало, Зеленский вылетит в Японию на военном самолете ВВС США после визита в Саудовскую Аравию. Недавно президент Украины посетил Италию, Германию, Францию и Великобританию, где договорился о поставках Киеву новых партий вооружений.

Участники саммита, как ожидается, объявят о новых санкциях против Москвы. Представитель делегации США отметил намерение союзников "удвоить усилия" для ужесточения существующих санкций, призванных ослабить военные возможности России и наказать тех, кто несёт ответственность за агрессию.

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