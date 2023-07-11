Зеленский в Вильнюсе: "Никаких оккупаций в Европе больше не будет" 

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Лукишской площади в Вильнюсе по итогам первого дня саммита НАТО, заявил, что "никаких оккупаций в Европе больше не будет".

"Сегодня в Вильнюсе боевое знамя из Бахмута, - сказал, в частности, Зеленский. - И оно означает, что никогда снова литовцам не доведётся выступать против российских солдат. Это значит, что никогда не будет депортации из балтийских стран в Сибирь, никогда снова не будет танков в Праге".

Ряд экспертов предполагали, что выступление Зеленского может оказаться резким по отношению к западным партнёрам Украины, однако он только поблагодарил их за поддержку и добавил, что приехал в Вильнюс с верой в союзников и в сильное НАТО, которое не сомневается и не оглядывается на Москву. "Я хотел бы, чтобы эта вера стала уверенностью в решениях, которых мы все заслуживаем и которых ждёт каждый наш воин, каждый наш гражданин", - подчеркнул украинский президент.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал страны–участницы НАТО за нерешительную позицию в вопросе предоставления Украине членства в альянсе. "Беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок ни для приглашения (!), ни для членства Украины. Это похоже на то, что нет готовности пригласить Украину в НАТО", – написал он в своём телеграм-канале.

Президент США Джо Байден фактически подтвердил это, заявив, что Украина ещё не готова к членству в НАТО. По его словам, Североатлантический альянс сможет рассмотреть её принятие в организацию только после окончания войны. Байден сослался на статью устава НАТО о взаимной обороне, которая обязывает членов альянса защищать "каждый дюйм территории друг друга", что, по словам президента США, означает, что если война продолжится, то все страны НАТО будут находиться в состоянии войны с Россией.

На отсрочке вступления Украины в альянс, опасаясь, что это может привести к войне с Россией, настаивает и Германия, и ряд других ключевых членов НАТО.

По итогам первого дня саммита в Вильнюсе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Киев получит приглашение вступить в Североатлантический союз лишь после согласия всех его членов, а также после того, как Украина выполнит все условия для выступления, прописанные в уставе НАТО.