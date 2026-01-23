Зеленский: вопрос Донбасса ключевой, его будут обсуждать в Абу-Даби

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос Донбасса является ключевым и его будут обсуждать 23 января на встрече в Абу-Даби с участием представителей Киева, Москвы и Вашингтона. Его слова приводит Украинская служба Радио Свобода.

"Вопрос Донбасса – ключевой. Его будут обсуждать и обсуждать в модальности, как три стороны это видят, в Абу-Даби сегодня и завтра", – сказал он журналистам, сообщает "Настоящее Время".

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков по итогам встречи со спецпосланниками президента США Дональда Трампа в Кремле вечером в четверг заявил, что "без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит", и заявил, что в этом случае Россия продолжит войну.

Ранее сообщалось, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже в августе прошлого года Владимир Путин согласился на заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, но потребовал передачи под российский контроль всей территории Донецкой области. В Киеве это отвергли.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков при этом в пятницу отказался уточнить, что имеется в виду под "формулой Анкориджа". "Мы, естественно, не хотим публично вдаваться в детали тех положений, которые обсуждаются, поэтому какая именно формула подразумевается под формулой Анкориджа - я вам говорить не могу и не буду", - сказал Песков, добавив при этом, что "украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса".

Российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавит начальник главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ) адмирал Игорь Костюков, украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Зеленский говорил, что переговоры состоятся "на техническом уровне" и пройдут 23-24 января. "Русские должны быть готовы к компромиссам. Все должны быть готовы, не только Украина. Посмотрим, какой будет результат", – добавил он.

Во время встречи с Трампом в Давосе, по словам Зеленского, обсуждались вопросы противовоздушной обороны и гарантий безопасности Украины. По его словам, соглашение о гарантиях безопасности готово к подписанию. "Безусловно, будет еще много разных технических деталей, и на основе этого документа появятся еще дополнительные документы. Но главная магистральная договоренность о гарантиях безопасности есть", – цитирует его слова "Суспильне". Он добавил, что дальнейшие шаги зависят от даты, которую определит Трамп, а также ратификации документа в Конгрессе США и Верховной Раде Украины.

Президент США по итогам встречи с Зеленским сообщил, что она прошла "очень хорошо", и передал, что послание Путину заключается в том, что война должна прекратиться. Он добавил, что Зеленский хотел бы заключить соглашение и "все параметры известны". Financial Times сообщила, что на встрече Зеленский пытался убедить Трампа взять на себя дополнительные обязательства по поддержке Украины (эти документы были согласованы с американскими чиновниками), однако их обсуждение не было завершено, и они не были подписаны.