В Кремле проходит встреча Путина с посланниками президента США

В Кремле поздно вечером в четверг началась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером.

Ранее стало известно, что в Кремль поздно вечером 22 января прибыл кортеж, предположительно, со спецпосланником Уиткоффом, сообщало РИА Новости.

Американская делегация, в которую входят Уиткофф и Кушнер, прибыла в Москву из Давоса. Кадры приземления их самолёта показал телеканал "Россия 24", отмечает "Интерфакс".

Днём ранее Стив Уиткофф сообщил, что он и Джаред Кушнер, участвующие в переговорах по Украине, вылетят в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что такая встреча есть в графике российского президента.

Выступая утром 22 января в швейцарском городе Давос на так называемом Украинском завтраке в рамках Всемирного экономического форума, Стив Уиткофф заявил, что стороны переговоров близки к заключению соглашения о прекращении войны в Украине. По словам спецпосланника Трампа, остаётся только один нерешённый вопрос - по всей видимости, речь идёт о контроле над территориями.

Владимир Путин говорил, что рассчитывает обсудить с Уиткоффом и Кушнером возможность использования замороженных в США российских активов, в том числе на восстановление территорий, пострадавших в ходе украинского конфликта, но после его завершения.

Агентство Bloomberg писало на прошлой неделе, что Уиткофф и Кушнер на встрече с Путиным намерены представить актуальные проекты мирного плана США по Украине. На повестке переговоров с российской стороной - обсуждение гарантий безопасности для Украины от США и Европы, а также вопрос послевоенного восстановления страны, отмечало агентство.