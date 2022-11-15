Зеленский: война в Украине должна быть закончена справедливо

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам саммита "Группы 20" в Индонезии призвал к прекращению войны, которую ведёт в его стране Россия.

"Я убежден, что сейчас настало время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена. Это спасет тысячи жизней", - заявил Зеленский, дав понять, что его обращение относится к 19 странам-участникам саммита и исключает Россию.

При этом украинский президент напомнил, что война должна быть закончена "справедливо и на основе Устава ООН и международного права ". Он призвал другие страны не требовать от Киева пойти на "компромиссы с совестью". "Украине нельзя предлагать идти на компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью",— сказал Зеленский.

"Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины, вывести свои войска с территории Украины и выплатить компенсацию за нанесенный ущерб. Украине необходимы новые и эффективные гарантии безопасности, возвращение к минским договоренностям исключено, сказал президент Украины.

Зеленский также предложил обмен пленными с Россией по формуле "всех на всех".

В своем видеообращении к лидерам G20 президент Украины призвал продлить "зерновую сделку" и расширить её на Николаевскую область, а также ввести потолок цен на российскую нефть и не допустить ядерного шантажа со стороны России.