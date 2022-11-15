Байден, Си и тень Путина. Саммит "двадцатки" на Бали

Переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина еще до официального открытия стали, возможно, главным событием саммита лидеров стран "Группы двадцати", проходящего на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Лидеры двух сверхдержав, каждая из которых предлагает всем остальным государствам две совершенно разные модели мироустройства, договорились искать "новый курс" в отношениях, уже давно переживающих тяжелый период – хотя фактически предупредили друг друга, что их противостояние, как политико-идеологическое, так и экономическое, продолжится. Россию, которую на Бали представляет глава МИДа Сергей Лавров, а также российское вторжение в Украину Байден и Си также вниманием не обошли. Хотя президент РФ Владимир Путин на саммит решил не приезжать, незримо на мероприятии он присутствует – как тот, о ком все говорят и кто может внести в ряды "Большой двадцатки" еще один раскол.

Отказ Кремля называть свое вторжение в Украину войной стал, наверное, самым большим, общим для всех камнем преткновения на саммите лидеров "Группы двадцати" на Бали. Здесь столкнулись, с одной стороны, интересы России, Китая и еще нескольких "больших стран с формирующимися рынками", вроде Индии, Саудовской Аравии, ЮАР, Аргентины или Индонезии, точно не желающих портить отношения с Владимиром Путиным – а с другой твердые и однозначные взгляды на происходящее западных государств-членов G-20.

Из-за войны в Украине нынешняя, уже семнадцатая по счету встреча глав государств "Большой двадцатки" может впервые в истории завершиться без итогового совместного заявления, согласованного всеми членами этой группы, представляющей примерно 85 процентов мирового валового национального продукта, 75 процентов мировой торговли (включая торговлю внутри ЕС) и две трети населения мира.

Ряд западных политологов полагают, что раскол по линии "Украина-Россия" еще больше ставит под сомнение целесообразность существования и дальнейшую полезность всей "Большой двадцатки" в целом. Других противоречий в G-20 хватало и до 24 февраля этого года – в основном между более богатыми членами и теми, кто, как они считают, несет на себе основную тяжесть мировых экономических потрясений последних лет, ранее из-за пандемии COVID-19, глобальных изменений климата или прежних финансово-экономических неурядиц, а теперь – еще и из-за катастрофически ширящегося продовольственного и энергетического кризисов, усугубляемых войной России против Украины.

К тому же за последние годы в "Большой двадцатке" ощутимо сформировалась так называемая "Большая двойка", то есть расколовшие G-20 на своих союзников и противников США и Китай, соперничество которых, по общему мнению, определит будущее планеты в ближайшие годы.

17-й саммит "Группы двадцати" станет для многих мировых лидеров первым в их карьере – например, для канцлера Германии Олафа Шольца, главы правительства Австралии Энтони Албаниза, президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, премьер-министра Италии Джорджи Мелони и премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

В связи с вторжением России в Украину западные члены "двадцатки" добивались от страны-хозяйки саммита отстранить Россию от участия в мероприятии, угрожая в ином случае его бойкотировать – однако индонезийский президент Джоко Видодо приглашение российскому президенту все же направил. Был, в качестве гостя, приглашен на Бали и президент Украины Владимир Зеленский.

При этом еще в марте этого года Соединенные Штаты и их западные союзники предложили всем членам G-20 обсудить, следует ли Российской Федерации вообще оставаться в организации. Джо Байден заявил, что согласен с исключением России, добавив, что "все зависит от общей позиции "Большой двадцатки". Однако Индонезия и четыре члена группы БРИКС – Бразилия, Индии, Китай и ЮАР – с этим не согласились. Именно эти четыре государства в рамках G-20 с разной степенью уверенности и настойчивости продвигают мнение (которое разделяют и некоторые другие участники группы), что Москву, возможно, "спровоцировали" напасть на Украину. Все это к тому же накладывается на их собственные давние обиды на США и многие страны Евросоюза – за "колониальное прошлое" и "империалистическую политику" – и поэтому разделять позицию западных стран в отношении России, войны в Украине и введения антироссийских санкций они не спешат.

10 ноября стало окончательно известно, что Владимир Путин на Бали не приедет, и что Россию на саммите представит Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это решение Путина "необходимостью его нахождения в России". По словам индонезийских организаторов, они все же надеются, что Путин сможет "виртуально присоединиться к одной из встреч лидеров G-20 15 или 16 ноября" – однако этого, скорее всего, не случится. В онлайн-формате перед лидерами "Большой двадцатки" точно должен выступить Владимир Зеленский.

Евросоюз и Великобритания заранее сообщили, что намерены бойкотировать все выступления российской делегации, чтобы продемонстрировать, "что мировое сообщество думает обо всех преступлениях, злодеяниях и незаконных действиях России". Западные страны также говорят, что призовут Москву к прекращению войны, отмечая, что любые мирные переговоры должны проходить на условиях, приемлемых для Киева. Британский премьер Риши Сунак незадолго до встречи на Бали вновь назвал Россию в связи с ее агрессией против Украины "страной-изгоем" и обвинил Москву в провоцировании мирового экономического кризиса.

В минувшем июле на конференции глав МИД G-20 на Бали Сергей Лавров уже один раз оказался в изоляции – и покинул эту встречу раньше срока. А в апреле этого года во время выступления россиян с заседания министров финансов и глав центральных банков G-20 ушли почти все представители западных стран. Многие из тех, кто участвовал во встрече дистанционно, выключили видеокамеры.

Накануне нынешнего саммита западные информагентства, ссылавшиеся на трёх индонезийских чиновников, сообщили, что Сергей Лавров после прилета на Бали в прошлые выходные был доставлен в больницу – якобы из-за "проблем с сердцем".

Официально о госпитализации Лаврова не объявлялось. Позднее пресс-секретарь МИДа России Мария Захарова написала в Телеграме, что с министром всё в порядке. "Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков". Позднее Захарова опубликовала видео, на котором Лавров, сидя на веранде, называет сообщения о его госпитализации "политической игрой" и призывает западных журналистов "быть честнее". "И про нашего президента уже лет 10 говорят, что он болен", – добавляет Лавров.

Однако губернатор провинции Бали, которого цитирует Reuters, утверждает, что российский министр действительно побывал в местной больнице в воскресенье и прошёл там обследование – но потом ушел от докторов "в добром здравии". Это сообщение сам Лавров и российский МИД не комментировали.

Главным событием саммита лидеров стран "Группы двадцати" пока, по общему мнению, были личные, первые в истории, прямые переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина 14 ноября. Как говорится в коммюнике об итогах их встречи, которое потом опубликовал Белый дом, Байден и Си обсудили, помимо прочего, российско-украинскую войну – и оба твердо выступили против возможного применения в ней ядерного оружия. Тему российского вторжения в Украину поднял Байден. "Президент Байден и председатель Си подтвердили, что они согласны в том, что ядерная война никогда не должна начаться и в ней не может быть победителей, и подчеркнули, что выступают против использования или угроз использования ядерного оружия в Украине", – говорится в сообщении Белого дома. Так как у Украины ядерного оружия нет, очевидно, что обращались они к Владимиру Путину.

Также в коммюнике сказано, что два лидера "открыто обсудили" имеющиеся проблемы в двусторонних отношениях, причем Байден подчеркнул, что США будут конкурировать с Китаем – но не стремятся к конфликту с ним. Президент США также отметил, что Вашингтон готов сотрудничать с Пекином по таким вопросам, как изменения климата, продовольственная безопасность, глобальная экономика и здравоохранение. В ответ Си Цзиньпин заявил, что двум странам необходимо найти "верный курс" в развитии двусторонних отношений, поскольку "этого от нас ожидает весь мир".

Кроме того, Джо Байден говорил с Си Цзиньпином о соблюдении властями КНР прав человека в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также подчеркнул, что Вашингтон выступает против нарушения любой из сторон статус-кво по вопросу Тайваня. В ближайшее время для продолжения диалога между двумя странами Пекин посетит госсекретарь США Энтони Блинкен.

Джо Байден на пресс-конференции после переговоров назвал разговор с Си Цзиньпином "открытым и прямым". Также, по словам американского президента, он не увидел признаков того, что Китай готовится к вторжению на Тайвань, и подчеркнул, что мир может избежать новой "холодной войны" – между США и КНР.

Общение Джо Байдена и Си Цзиньпина состоялось всего через несколько недель после того, как оба они выступили с программными речами, в которых изложили свои противоположные взгляды – на то, как Соединенные Штаты и Китай борются за военное, технологическое и политическое превосходство в мире. Сегодня отношения Вашингтона и Пекина находятся, безусловно, на самом низком уровне с тех пор, как полвека назад тогдашний президент США Ричард Никсон начал впервые налаживать контакты с Китаем, которым тогда еще правил Мао Цзэдун. КНР этой осенью демонстрировала свою военную мощь, крайне напугавшую Тайвань и насторожившую весь западный мир, а Соединенные Штаты ввели ряд новых мер экспортного контроля, призванных ограничить способность Китая производить самые современные компьютерные чипы, необходимые для производства новейшей военной техники и имеющие решающее значение для конкуренции двух стран в таких секторах, как искусственный интеллект или квантовые вычисления.

Вся американо-китайская напряженность в последний год усугубляется сотрудничеством Пекина с Москвой, которое остается неизменным даже после вторжения России в Украину. Как полагают многие американские чиновники и политики, пока что Пекин и Москва, вне зависимости от того, чем на самом деле являются их отношения – ситуативным партнерством по расчету или же действительно прочным союзом – едины в стремлении противостоять Вашингтону и срывать все его планы, где только и как можно. При этом в Пекине, в свою очередь, многие рассматривают сочетание новой экспортно-торговой политики США и мощную поддержку Украины всем союзом НАТО как предзнаменование того, как Вашингтон в будущем так же поведет себя и с Китаем – особенно в случае, если он все же решит применить силу для "возвращения" Тайваня.

О существующих между разными членами "Группы двадцати" огромных противоречиях сейчас напомнила и еще одна новость – когда незадолго до саммита на Бали стало известно, что Джо Байден не будет встречаться там с фактическим правителем Саудовской Аравии, наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. В отличие от американо-китайских отношений, это уже давно длящаяся ссора между давними союзниками. В течение этого года администрация Белого дома несколько раз безуспешно пыталась организовать телефонные переговоры между президентом США и наследным принцем, чтобы обсудить международную поддержку Украины, а также и рост мировых цен на нефть. Однако Мухаммед ибн Салман отклонил эти просьбы – и, более того, стал активнее критиковать американскую политику в регионе.

Сам Байден во время своей избирательной кампании резко порицал Саудовскую Аравию, которую назвал однажды "презираемым государством", и лично Мухаммеда ибн Салмана – в частности, за убийство блогера Джамаля Хашогги (Хашакджи). Став президентом, Байден до 2022 года твердо отказывался вести прямые переговоры с наследным принцем. Недавно же Вашингтон обвинил Саудовскую Аравию в потакании интересам Москвы – после решения Эр-Рияда, на фоне дикого мирового роста цен на энергоносители, еще больше сократить добычу нефти странами ОПЕК+.