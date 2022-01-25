Зеленский: "Всё под контролем, причин для паники нет"

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении, сделанном после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), заявил, что Киев работает над урегулированием ситуации в Донбассе и напряженность на востоке страны не должна быть поводом для паники.

"Все под контролем. Причин для паники нет", – заявил Зеленский.

По словам украинского президента, власти делают "абсолютно всё" для деэскалации ситуации на востоке Украины вместе с "партнёрами, дипломатами и военными". Зеленский призвал граждан "быть спокойными и не кричать, что всё пропало".

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Украинской службе Би-би-си сказал, что "если люди перейдут в состояние паники – это опасная ситуация для страны. Поэтому дальше манипулировать будет гораздо легче, а это задача России".

По мнению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, угрозы немедленного нападения России на Украину на сегодняшний день нет. Об этом он сообщил после переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном, передаёт Reuters. По словам Борреля, у него

была возможность поговорить с госсекретарём США до и после переговоров с Россией и он не видит ничего, "что может усилить страх за немедленную атаку".



Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь заявил, что в ближайшее время проведёт переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Президент Франции по-прежнему полон решимости использовать все ресурсы дипломатии для сохранения стабильности в Европе, а также для проявления солидарности и готовности поддержать государства Евросоюза, беспокоящиеся о своей безопасности, говорится на сайте Елисейского дворца.

Заявление Макрона было опубликовано после переговоров с главами США, Германии, Великобритании, Италии, Польши, Евросоюза, Еврокомиссии и НАТО. Участники переговоров обсуждали напряжённость у границ Украины.

Президент США Джо Байден, комментируя видеоконференцию, заявил о полном единодушии со всеми европейскими лидерами. Глава НАТО Йенс Столтенберг после переговоров предупредил Россию, что агрессия против Украины обойдётся ей дорого, британский премьер Борис Джонсон отметил "важность международного единства перед лицом растущей враждебности России", а канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию сделать видимые шаги для деэскалации конфликта.

С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. В последние недели страны Запада прямо говорят о реальной угрозе российского вторжения в эту страну и заявляют о "небывалых" санкциях в отношении Москвы, если оно произойдёт.

На этом фоне НАТО объявило о переброске дополнительных сил в Восточную Европу, а США и Великобритания начали эвакуацию семей своих дипломатов из Киева.

В Москве подготовку к вторжению категорически отрицают.