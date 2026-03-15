Зеленский ввёл санкции против российских паралимпийцев

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против десяти российских паралимпийцев. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента.

Международный паралимпийский комитет допустил российскую и белорусскую сборные к участию в Паралимпийских играх 2026 года в Италии. В итоге шестеро россиян и четверо белорусов выступили под своими национальными флагами, гимнами и атрибутикой.

Украина бойкотировала церемонию открытия игр 6 марта, к бойкоту присоединились ещё около десяти европейских стран.

В медальном зачёте паралимпийская сборная России заняла третье место. Всего завоеваны 12 медалей – восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые.

Победу в медальном зачёте одержала сборная Китая. У паралимпийцев КНР 15 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых наград. На втором месте атлеты из США с 12 золотых, пятью серебряными и шестью бронзовыми медалями.

Россияне впервые с 2014 года выступили на Паралимпийских играх с национальным флагом и гимном. В 2016 году российскую команду не допустили к летней Паралимпиаде из-за допингового скандала, а в 2022 году — к зимним Играм из-за войны России против Украине. В другие годы спортсмены выступали в нейтральном статусе.

Тем же указом Зеленский ввёл санкции против 130 человек и 48 компаний из России и Ирана, которых украинские власти связывают с военно-промышленным комплексом.

В Кремле ранее заявляли, что Россия к санкциям привыкла, поэтому пугать её ими – "дело пустое".