Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Зеленский ввёл санкции против российских паралимпийцев

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против десяти российских паралимпийцев. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента.

Международный паралимпийский комитет допустил российскую и белорусскую сборные к участию в Паралимпийских играх 2026 года в Италии. В итоге шестеро россиян и четверо белорусов выступили под своими национальными флагами, гимнами и атрибутикой.

Украина бойкотировала церемонию открытия игр 6 марта, к бойкоту присоединились ещё около десяти европейских стран.

В медальном зачёте паралимпийская сборная России заняла третье место. Всего завоеваны 12 медалей – восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые.

Победу в медальном зачёте одержала сборная Китая. У паралимпийцев КНР 15 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых наград. На втором месте атлеты из США с 12 золотых, пятью серебряными и шестью бронзовыми медалями.

Россияне впервые с 2014 года выступили на Паралимпийских играх с национальным флагом и гимном. В 2016 году российскую команду не допустили к летней Паралимпиаде из-за допингового скандала, а в 2022 году — к зимним Играм из-за войны России против Украине. В другие годы спортсмены выступали в нейтральном статусе.

Тем же указом Зеленский ввёл санкции против 130 человек и 48 компаний из России и Ирана, которых украинские власти связывают с военно-промышленным комплексом.

В Кремле ранее заявляли, что Россия к санкциям привыкла, поэтому пугать её ими – "дело пустое".

XS
SM
MD
LG