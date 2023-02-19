Зеленский ввёл санкции против топ-менеджмента российских банков 

Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении топ-менеджмента крупных российских банков. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины. Всего в санкционном списке 333 физических лица и одно юридическое - публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС".

Документ затрагивает представителей почти всего российского банковского сектора из числа тех, кто не попадал под ограничения ранее. Среди таких лиц - председатель совета директоров и президент "Альфа-банка" Олег Сысуев, входящие в правление Московского кредитного банка Николай Каторжнов и Александр Казначеев, председатель правления банка "ФК Открытие" и бывший министр финансов России Михаил Задорнов, и многие другие.

Санкции затронули также топ-мендежмент ряда крупных российских компаний: так, например, под ограничительные меры попала заместитель председателя совета директоров ПАО "МТС" Регина фон Флемминг.

Санкции вводятся сроком на десять лет и подразумевают, в частности, блокировку активов и запрет на торговые операции.

Отдельно Зеленский поручил Министерству иностранных дел Украины переслать одобренный им санкционный список властям Евросоюза, США и иных государств, чтобы те приняли аналогичные меры.