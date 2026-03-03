Зеленский: Выборы в Украине пройдут после завершения войны

Выборы в Украине состоятся не во время временного прекращения огня, даже если оно будет достигнуто, а после завершения войны с Россией. Об этом в интервью итальянскому изданию Сorriere Della Sera сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что не знает, будет ли баллотироваться на новый срок.

Ранее представители властей Украины и сам Зеленский не исключали проведения выборов и до заключения мирных договорённостей с Россией, но называли условием их проведения соглашение о перемирии, которое действовало бы хотя бы несколько месяцев.

Проведение выборов во время действия военного положения невозможно по законам Украины. Из-за этого выборы президента и парламента не смогли пройти в срок - в 2024 году - и Зеленский остаётся президентом уже почти семь лет, хотя избран был на пятилетний срок. Сообщалось, что проведения выборов от Украины добиваются Соединённые Штаты, об этом прямо говорил президент Дональд Трамп. В реакции на это представители Киева заявляли о том, что теоретически могли бы организовать выборы, но только при условии гарантий безопасности на время их проведения. В частности в декабре 2025 года об этом заявлял Зеленский. В феврале 2026 года он говорил, что Украина готова провести выборы при условии хотя бы двухмесячного прекращения огня. Зеленский прямо не сказал, дезавуировали ли его слова в интервью итальянской газете предыдущие высказывания по этому вопросу.

Президент Украины также вновь повторил, что не согласится на вывод украинских войск с подконтрольных им территорий Донбасса. Он отметил, что, если уступить этим требованиям России, она может выдвинуть новые требования. При этом президент Украины выразил надежду на продолжение трёхсторонних переговоров о мире с участием России и США и на то, что они пройдут уже 5-6 марта. По словам Зеленского, хорошим местом проведения переговоров могли бы быть Швейцария, Австрия, Ватикан или Турция.

Между тем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник заявил, что дата и место переговоров ещё не определены, но в Абу-Даби они точно не состоятся. Столица ОАЭ подвергается ударам Ирана после начала военной операции Израиля и США против Тегерана, авиасообщение с Абу-Даби осуществляется нерегулярно.